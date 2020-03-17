بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي

ابلغ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي “المستقيل” عادل عبدي المهدي، الاثنين، ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت معسكر التاجي مؤخرا، مشددا أن امريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال “الأرواح الأمريكية”.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزراة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في تصريح صحفي إن وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي.

واضافت المتحدثة أن “الوزير بومبيو أكد مجدداً على واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن أفراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش، كما وأكد الوزير بومبيو أنه يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات”.

وأشار الوزير بومبيو، بحسب المتحدثة، إلى أن “أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس”.

وطال معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد والذي تتواجد فيه قوات أميركية ، “قصفا عنيفا”، يوم السبت الماضي، وذلك بعد ثلاثة أيام من قصف مشابه اسفر عن مقتل وإصابة جنود أميركيين وبريطانيين، وهو ما دفع بالطيران الامريكي إلى تنفيذ ضربات جوية على مواقع امنية وعسكرية تابعة للقوات العراقية والحشد الشعبيي واستهدف ايضا مطار كربلاء- قيد الانشاء-.