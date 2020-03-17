تسعمائة وإحدى و أربعون من أربعة آلاف 941 من 4000

لقد وثقت ُ أسماء ، و صور تسعمائة و أربعين ( 941) إمرأة كردية ، مقتولة و مصابة ، من جراء ضرب القنابل المحرمة التي تحوي الاسلحة الكيمياوية من قبل الجيش العراقي أيام نظام #ًصدام_المجرم يوم 17 مارس آذار 1988 ، على مدينة حلبجة شمال العراق .. التي زرتها بعد ضربها ، و أقمت ُ فيها أياما ً عدة ، كمقرر لحقوق الإنسان في بريطانيا …و عضو مظمة العفو الدولية.. لجمع المعلومات و توثيقها ، و تبويبها وطبعها ، توثيقا ً لتلك الجريمة البشعة…

و قد رتبت ُ الأسماء حسب الحروف الأبجدية التي تبدأ من (السيدة/ الآنسة) : آريان بابا عمر كريم و إنتهاء ً بـ : ( السيدة/ الآنسة) ويدا نصر الدين محمد ..

و نشرت ُ صور و أسماء الضحايا من تلكم الكرديات ، و حتى صورهن و هن راقدات في أسِرّة المستشفيات في إيران ، و ارقام الأسِّرة ، و أسماء الردهات ، و أسماء المستشفيات ، و كثير منهن صورتهن بعدستي و هن أثناء الحياة … و بعد إستشهادهن ( مناظر مؤلمة بشعة) ، مع كثير من الوثائق في هذا الكتاب الوثيقة الذي أصدرتُه ( طبع طبعتان ) و الذي يحتوي على 934 صفحــــــــــــــــــــــة ، الموسوم ( تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب و اعتقال اكثر من 4000 إمرأة في بلد المقابر الجماعية ” العراق ” )

لقد أعتُبِر هذا الكتابُ أحد َ وثائق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، عندما قدمته كأحد الوسائل الجرمية الضخمة ، و مثال فضيع حي لكبرى الجرائم التي إرتكبها #صدام_المجرم ضد الشعب العراقي.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

مقرر حقوق الإنسان

سفير السلام العالمي

آذار 2020

لندن