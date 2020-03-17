داخلية اقليم كوردستان توجّه بتغريم منتهكي حظر التجوال

قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، انها ستفرض غرامات مالية على اصحاب المركبات الذين يخالفون قرار حظر التجول في مدينتي اربيل العاصمة والسليمانية.

وكانت الوزارة قررت ، أول أمس الأحد، تمديد حظر التجول الذي فرضته لـ 48 ساعة ، في كل من أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة إضافية، ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة في بيان ، إن شرطة المرور ستفرض اعتباراً من اليوم ، غرامة مالية بقيمة 100 الف دينار على السائقين الذين يخرقون الحظر للمرة الاولى .

فيما أشار البيان الى حجز السيارة مع السائق لمدة خمسة ايام وفرض غرامة مالية مقدارها 300 الف دينار في حال تسجيل مخالفة ثانية لقرار الحظر .

ويشمل قرار حظر التجوال المطبق حالياً ، إيقاف التنقل بين أقضية محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة ، إلى جانب تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة.

هذا فيما كشف اعلام محافظة اربيل ، اليوم الثلاثاء ، عن حجز 76 مركبة ، ومصادرة 83 سنوية واجازة سوق ، يوم امس ، كان اصحابها قد انتهكو قرار حظر التجول .