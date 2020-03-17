رقـم البيـان ـ ( 181 ) الحزمة الوطنية العراقية

الحزمة الوطنية العراقية

[email protected]

رقـم البيـان ـ ( 181 )

التاريخ ـ 13 / آذار / 2020

المهم أن يعرف المواطن ماذا تريد الحزمة الوطنية العراقية للعراق وشعبه العظيم قبل أن يقبل بوجدانه الوطني الأصيل بأن الحزمة الوطنية العراقية طرفاً من الأطراف الوطنية وبخاصة عندما تؤكد بأن لليهود تاريخ حافل مجيد في بلاد الرافدين منذ أكثر من 2500 عام وهم يحتفظون بذكرياتهم الى الأبد ويقصون دائماً لأبنائهم وأحفادهم عن أيام طفولتهم و صباهم وشبابهم ومساهماتهم الخالدة في بناء وطنهم الأم العراق، وسرورهم لإعادة إعمار بقدراتهم الخلاقة من جديد.

يا أبناء شعبنا الحر الكريم المبتلى بجرائم وفساد الاحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

بعد القضاء على نظام عمر البشير الدموي من قبل الشعب السوداني البطل، واستلام الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مسؤولية الحكم في السودان لمرحلة انتقالية بوسائل ديمقراطية سليمة، وبناءاً على سعيه لبناء السودان من جديد. أدرك بعين العقل بأن من واجباته الوطنية أن يلتقي برئيس دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو في أوغندا.. ما دامت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، ولدولة عربية أخرى علاقات غير معلنة مع إسرائيل. لبناء علاقات حميدة بين الشعبين السوداني والاسرائيلي، بحيث تخدم مصالحهما الإستراتيجية العليا. وترفع بذلك السودان إسمها من قائمة الإرهاب، وتنهي العقوبات المفروضة عليها، وتقضي على أزمتها السياسية والاقتصادية، وتعود للتفاعل مع المجتمع الدولي.

إن مبادرة الفريق عبد الفتاح البرهان الشجاعة والمباركة جعلتنا نفكر أكثر بأهمية اليهود وهم من الموالين لأقدم الرسالات السماوية في العالم. ولهم ممتلكات مجمدة في العراق تشمل مساكن ومحلات وأسواق، ومراكز تجارية متميزة بعضها مختومة بنجمة داوود في بغداد، وأغلب محافظات العراق. وكان الأثرياء منهم يعملون بنشاط مميز وفريد في عالم التجارة، وكان أكثر من نصف الأعضاء الثمانية عشر بغرفة تجارة بغداد من اليهود، من بينهم الرئيس والسكرتير، وتم تعيين اليهودي ساسون حسقيل أول وزير مالية عام 1921. وتولوا مناصب حكومية مهمة. وأسسوا أول مطبعة في بغداد عام 1863 على يدي موسى باروخ مزراحي حيث قامت بطباعة أول جريدة سميت “المتحدث”.

إن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين واليهود وسائر سكان البلاد كانت جيدة للغاية على المستوى الرسمي والشعبي، إذ لم يكن هناك ما يعكر صفوهم، حيث كانت الطائفة تنعم بحياة آمنة مستقرة، ولديها مراكز ثقافية ودينية. ولم تكن الشدائد والصعاب التي مرت بالعراق في بعض فترات تاريخه لتميز بين مسلم ويهودي ومسيحي. وإن أول شهيد عراقي في الساحة الوطنية أمام السفارة البريطانية عام 1946 كان طالباً جامعياً يهودياً. وقد تجسدت هذه العلاقات الوطنية السامية والإجتماعية الطيبة في أدبيات أدباء يهود العراق مثل أنور شاؤول وسمير نقاش وإسحاق بار وسامي موريه وغيرهم.

لقد تم تهجير اليهود بشكل جماعي بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، وصدر قانون بتجميد أموال المهجرين. وكان عدد أملاك اليهود حينها 12.736 عقاراً، فلابد من تعويضهم عن أملاكهم التي تركوها ليستثمروا مبالغها في العراق. وهي من أهم الوسائل التي تخلق التواصل والحوار المثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي، وعودة الأخوة الحقيقية الخالدة بين يهود العراق مع شعبهم العراقي.

مع تصاعد النفوذ الإيراني بسرعة مع سقوط نظام صدام عام 2003 ، ملأت إيران خامنئي الفراغ السياسي والأمني الذي حل بالعراق حينها. وقد ظهرت حقيقة أطماع ملالي إيران خامنئي التوسعية وتجسدت هيمنتها على سيادة العراق ونهب أمواله وموارده بالمليارات من خلال وكلائها وعملائها وميليشياتها الدموية، فلابد من أن لا نترك العراق منطلقاً لمخاطر إيران خامنئي على أمننا وأمن دول المنطقة العربية والعالم.

لقد أخذت إسرائيل تمضي بخطوات تطبيعية متعدّدة بناءة مع العراق والعراقيين، ليحمِل المستقبل “السلام والحب” بين الشعبين. وجاءت المبادرات الشجاعة من قبل شخصيات وطنية على شكل أفراد ووفود زارت إسرائيل من سنية وشيعية وزعماء عشائر، منهم مثال الآلوسي الشهم وحامد الشريفي والفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2018 نادية مراد وملكة جمال العراق لسنة 2017 سارة عيدان. واجتمعوا العديد ممن زاروا إسرائيل مع شخصيات أكاديمية وسياسية وبمسؤولين من أصول عراقية. وكذلك فنانين عراقيين في المهجر قد زاروا إسرائيل، وأقاموا الحفلات في قاعات إشتد إمتلائها باليهود من الأصول العراقية، ليستعيدوا ذكرياتهم بالحفلات الخاصة بالتراث الشعبي العراقي وبصورة خاصة الأغاني البغدادية التي حاكت شجون الحاضرين وخاصة المعمرين منهم.

وقد بدأوا اليهود من الأصول العراقية يستعدون لبناء جسور جديدة تخدم السلام الحقيقي بين الشعبين العراقي والاسرائيلي، وتعزيز مصالحهما المشتركة. ففي الثامن من كانون الثاني 2019، أمر وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بشطب العراق من قائمة “دول العدو”، وصدر مرسوم خاص يسمح بالتجارة مع العراق، وأجاز للشركات الإسرائيلية بإعادة إعمار العراق. مع العلم بأن اسرائيل مع يهود العالم يمتلكون ما يقارب 3000 شركة في العالم، ومن كبرى شركاتها شركة مايكروسوفت وشركات موتورولا، وإنتل. وإنّ التطوّرَ المتسارِع لصناعتها للتكنولوجيا العالمية في “إسرائيل” جعلتها متقدمة على المانيا والولايات المتحدة.

وبما أن عقد معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وبين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل وهما أهم دولتين جارة لإسرائيل قد أثبتت جدواها كخطوة هامة في طريق تحقيق سلام عادل وشامل بين جميع دول الجامعة العربية وإسرائيل قد بات من الضروري أن تنطلق أيضاً ساعة السلام بين العراق وإسرائيل بمبادرة عراقية شجاعة للخلاص من حالة الحرب مع اسرائيل التي دامت اكثر من سبعة عقود. بعد تطهير العراق من عملاء ورؤوس علي خامنئي العفنة.

الحزمة الوطنية العراقية