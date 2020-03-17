قرار يخص حملة البكالوريوس في الكلية التربوية المفتوحة

اصدرت وزارة التربية، الاثنين، قراراً يخص حملة البكالوريوس في الكلية التربوية المفتوحة.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرة سها خليل العلي بك وافقت، اليوم، على نقل خدمات الموظفين والمعلمين وكذلك المعلمين الجامعيين على ملاك التعليم العام والتعليم المهني الحاصلين منهم على شهادة البكالوريوس باختصاص الارشاد النفسي والتوجيه التربوي والعلوم التربوية والتوجيه التربوي والعلوم التربوية والنفسية من الكلية التربوية المفتوحة وكلية التربية الاساسية الى مرشدين تربويين على ملاك التعليم الابتدائي حصرا .

من جهتها، بينت عمادة الكلية التربوية المفتوحة، وفق البيان، ان “الأجراء سيتم العمل به حال اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020” ، لافتة الى “استئناف القبول في قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية التربوية المفتوحة اعتبارا من العام الدراسي 2021-2020”.