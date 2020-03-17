Posted on by

قرار يخص حملة البكالوريوس في الكلية التربوية المفتوحة

اصدرت وزارة التربية، الاثنين، قراراً يخص حملة البكالوريوس في الكلية التربوية المفتوحة.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزيرة سها خليل العلي بك وافقت، اليوم، على نقل خدمات الموظفين والمعلمين وكذلك المعلمين الجامعيين على ملاك التعليم العام والتعليم المهني الحاصلين منهم على شهادة البكالوريوس باختصاص الارشاد النفسي والتوجيه التربوي والعلوم التربوية والتوجيه التربوي والعلوم التربوية والنفسية من الكلية التربوية المفتوحة وكلية التربية الاساسية الى مرشدين تربويين على ملاك التعليم الابتدائي حصرا .

من جهتها، بينت عمادة الكلية التربوية المفتوحة، وفق البيان، ان “الأجراء سيتم العمل به حال اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020” ، لافتة الى “استئناف القبول في قسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في الكلية التربوية المفتوحة اعتبارا من العام الدراسي 2021-2020”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close