مع التهافت على الشراء بسبب حظر التجوال ..عجز حكومي عن ضبط الاسعار في الاسواق العراقية

افاد مصدر حكومي محلي في إدارة العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، بان التهديدات التي تطلقها الحكومة العراقية والاجهزة الامنية ضد التجار الذين يرفعون اسعار المواد الغذائية فشلت بالسيطرة على الارتفاع الحاصل.

وقال المصدر ، ان “الاسعار ما تزال مرتفعة بنسبة كبيرة وهناك شحة في بعض المواد الغذائية بسبب الاقبال الكبير من قبل المواطنين على شراءها وتخزينها مع اقتراب موعد تطبيق حظر التجوال يوم غد الثلاثاء “، مبيناً بان ” الاجهزة الحكومية لم تلاحظ لها اي دور حقيقي واجراء فعلي على ارض الواقع لمواجهة ارتفاع الاسعار واكتفت باصدار بعض التهديدات عبر وسائل الاعلام في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من غلاء الاسعار”.

وشهدت اليومين الماضيين تهافت المواطنين على الاسواق في بغداد ومدن عراقية اخرى بهدف شراء وتخزين المواد الغذائية خشية شحتها واختفاءها من الاسواق مع اعلان الحكومة منع التنقل بين المحافظات وفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات كاجراءات وقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، فيما استثنت من ذلك نقل المواد الغذائية ومنها المحاصيل الزراعية.

في الاطار كان محافظ النجف لؤي الياسري، توعد ، اليوم الاثنين ، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يتلاعب بالأسعار، مطمئناً أهالي المحافظة بأن المواد الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة .

وقال الياسري، أن “ارتفاع الأسعار من بعض التجار والمحلات الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال متابعة مفارز الأمن الاقتصادي”.