واشنطن اطلعت عليها.. الكشف عن نتائج التحقيق بقصف قاعدة التاجي

كشف مصدر امني، عن نتائج التحقيق بقصف قاعدة التاجي شمالي العراق، فيما اشار الى ان الولايات المتحدة اطلعت على تلك النتائج.

ونقل تقرير اخباري عن المصدر قوله إن “العراق أطلع الولايات المتحدة على مجريات التحقيق بشأن قصف قاعدة التاجي شمالي العراق والذي ادى الى مقتل جنديين امريكيين وبريطاني”، مبينا ان “ذلك جاء بعد تزايد الضغوط الدولية ودخول البريطانيين على خط المطالبة بوضع حد للهجمات بعد فقدانهم جندياً من قواتهم الخاصة في الهجوم”.

واضاف ان “التحقيقات مستمرة وتم اطلاع الجانب الأميركي على ما وصلت له”، مشيرا الى ان “من سهّل عملية نقل منصات الصواريخ عبر نقاط التفتيش ووصولها إلى منطقة قريبة من قاعدة التاجي ضمن مدى صواريخ الكاتيوشا التي استهدفتها، هو ضابط توارى عن الانظار منذ فجر الامس وجرى توجيه عدة استدعاءات للتحقيق معه”، بحسب التقرير.

وتابع ان “هذا الضابط تدخل لحذف محتوى كاميرات المراقبة”، مؤكداً “تقديم تسهيلات لتنفيذ هجوم الأربعاء الذي كان يستهدف أساساً الجزء الغربي من القاعدة التي توجد فيها القوات الأميركية وتمت مراعاة إطلاق أكبر عدد من الصواريخ لإيقاع إصابات محققة في صفوف القوات الأجنبية”.

وأكد أن “القوات الأميركية مصرة الآن على اعتقال المتورط بالهجوم”، لافتا الى ان “العراق تعهد بأن يكون التحقيق عملياً ويوصل إلى المتورطين بالهجوم”.

وبالنسبة لهجوم السبت على القاعدة نفسها، أكد المصدر أنه “تم اعتقال 9 أشخاص حتى الان بينهم صاحب المرأب الذي عثر فيه على منصات الصواريخ في منطقة أبو عظام، (4 كيلومترات جنوب غرب قاعدة التاجي)، وتم الحصول على معلومات مهمة، وإطلاع الأميركيين عليها بهدف وقف الهجمات على القواعد التي يوجد فيها جنود وقوات التحالف الدولي”.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة قد أعلنت السبت الماضي، أن القوات الأمنية عثرت على سبع منصات إطلاق داخل مرأب في منطقة أبو عظام والتي استهدفت قاعدة التاجي ما ادى الى اصابة عدد من المنتسبين الدفاع الجوي العراقي وعناصر من التحالف الدولي.