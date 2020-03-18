اربيل تحجز 27 عجلة و12 دراجة نارية لخرقها حظر التجوال

أعلنت مديرية شرطة مرور محافظة اربيل ، الاربعاء عن حجز 27 عجلة جديدة لخرقها قرار فرض حظر التجوال.

وقالت المديرية في بيان صدر اليوم، ان مفارز المرور والاسايش والشرطة وقوات الزيرفاني صادرت 124 اجازة سوق وسنوية وحجزت 27 عجلة و12 دراجة نارية لخرقها قرار حظر التجوال الذي اتخذته السلطات ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كردستان فرضت غرامة مالية قدرها 100 الف دينار عراقي للسائقين الذين يخرقون قرار حظر التجوال للمرة الاولى، و300 الف دينار على من يخرق الحظر للمرة الثانية مع حجز عجلته لمدة خمسة ايام.

وقررت وزارة داخلية اقليم كردستان في وقت سابق تمديد حظر التجوال في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة أخرى على أن يبدأ من الساعة 12:00 من ليلة 15-16/3/2020 .

وكذلك فرض حظر للتجوال بين اقضية ونواحي محافظتي اربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة على أن يسري من الساعة 12:00 من ليلة 16-17/3/2020 .

ومنحت الوزارة الصلاحية لمحافظي (اربيل والسليمانية) لتنظيم كيفية توفير متطلبات المواطنين في هذه الفترة بشكل لا يؤثر على تطبيق النقطة الاولى من البيان اعلاه.

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت يوم الجمعة الماضي حظر للتجوال لمدة 48 ساعة في مدينتي اربيل والسليمانية بعد تسجيل اصابات ب‍فيروس كورونا فيهما.