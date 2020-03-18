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الاعلام والاتصالات تطلق “هاشتاك” للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، الاربعاء، عن اطلاق هاشتاك (#خليك بالبيت) بالتعاون مع شركات الاتصالات (زين العراق، واسيا سيل، وكورك) ووسائل الاعلام للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وذكرت الهيئة في بيان إن “الهيئة وضمن المرحلة الثالثة من حملتها التي اطلقتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووسائل الاعلام وشركات الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني، هدفها التوعية من ما تسببه التجمعات الكبيرة للمواطنين في انتشار وتفشي هذا الوباء الذي يكافح العالم اجمع من اجل احتوائه او القضاء عليه”.

واضافت، “انها تواصل ارسال (SMS) الى جميع المواطنين من خلال شركات الاتصالات للتوعية تضمن عدة ارشاردات وتعليمات للوقاية الصحية، اضافة الى تشكيل خلية الازمة الاعلامية من جميع المؤسسات المرخصة ورفدها بالاخبار والمستجدات والتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بغية ايصالها الى المواطنين للتعريف بهذا الوباء ومخاطره وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، ومواجهة الاخبار الكاذبة والمزيفة، وتفنيد الشائعات التي تريد ارباك الوضع العام ونشر الرعب بين المواطنين”.

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