التربية تنفي صدور قرار يمنع العلي بك من السفر

نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إصدار هيئة النزاهة أية قرارات تتعلق بوزير التربية سها العلي بك.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن إصدار هيئة النزاهة أية قرارات تتعلق بوزيرة التربية سها خليل العلي بك أو منعها من السفر بسبب علاقتها بما ذكرته تلك المواقع”.

وأضاف البيان، “وإذ تنفي العلي بك هذه الأخبار جملة وتفصيلاً وتحتفظ بحقها في ملاحقة مروجي هذه الإشاعات قانونياً، تدعو وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية إلى الالتزام بالدقة والحيادية في نقل الخبر والحصول عليها من مواقعها الرسمية خدمة للصالح العام”.