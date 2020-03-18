الحفر العراقية تنفي اصابة احد عاملي الشركة بكورونا وتصدر توضيحا بشأن ذلك

نفت شركة الحفر العراقية، الاربعاء، اصابة احد عاملي الشركة بكورونا، فيما اصدرت توضيحا بشأن تقليص عدد العاملين.

وقال مدير اعلام الشركة احمد ابو رغيف ان “الكوادر العاملة في الشركة وتحديداً في مواقع الحفر والاستصلاح مستمرة في اداء عملها”.

واضاف ان “هنالك عدد من العاملين في الشركة تم تقليص اعداداهم وفقاً لضوابط الوزارة التي وجهت بتقليص عدد العاملين في الشركة بسبب فايروس كورونا”، مشيرا الى ان “ما نقلته وسائل الاعلام بخصوص اصابة احد العاملين في الشركة بالفايروس غير صحيح”.

نقلت وسائل اعلامية عن مصدر قوله ان شركة الحفر العراقية ب‍البصرة اخلت العاملين فيها بعد الاشتباه في إصابة أحد موظفيها ب‍فيروس كورونا.