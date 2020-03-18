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الديوانية تفرض حظر تجوال يبدأ اليوم ويستمر حتى الاثنين

فرضت خلية الازمة في محافظة الديوانية، الاربعاء، حظرا على التجوال يبدأ اليوم ويستمر حتى الاثنين المقبل وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ‪‎‪

وقالت خلية الازمة في المحافظة، عبر بيان الديوانية عن فرض حضر التجوال ابتداء من اليوم الأربعاء ١٨/ ٣/ ٢٠٢٠ من الساعة الثانية عشر ليلاً بعد منتصف الليل ولغاية يوم الاثنين ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٠ .

واستثنى قرار خلية الازمة من حظر التجوال “الكوادر الصحية، الصحفيين والاعلاميين، أصحاب الصيدليات والمذاخر، المصارف الحكومية، حركة البضائع بكافة انواعها، كوادر المشتقات النفطية، أصحاب المحلات التجارية”، داعية الاهالي الى “الالتزام بالقرارات المتخذه حفاظاً على صحة المواطنين”.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الثلاثاء 17 اذار، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 154 إصابة.

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