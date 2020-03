كاستربريدج) The Mayor of Casterbridge حيث لاتوجد ثمة أشارة الى طبيعة أو شخصية (مايكل) الحقيقية ، وهذا ينبثق من القصة ذاتها. أما الطريقة الثانية فيمكن ملاحظتها في رواية ترولوب Trollope الموسومة (أبراج بارجيستر) Parchester’s Towers حيث يقدم الروائي في الفصل الأول صورا وصفية أدبية عامة لشخصيتين هما د. برودي Dr. Proudie والسيدة برودي . Mrs. Proudie. وفي الفصل الأخير نشهد تطبيقا لبعض الأحداث الخاصة للمبدا العام الذي تم الأعلان عنه في السابق. لكننا في بعض الأحيان نلاحظ أستثمار الطريقتين مثلما هي حالة (أيما وودهاوس) Emma Woodhouse للروائية (جين أوستن) Jane Austin. ورغم أن الطرق المستخدمة في سائر تلك القضايا تتباين في ما بينها فأننا نلاحظ أن صورة الشخصية الثابتة تظهر للعيان أيضا. غير أن روائي تيار الوعي ، من ناحية أخرى ، لايرتضي بتلك الطرق التقليدية فقد أدرك أستحالة اعطاء وصف دقيق من الناحية النفسية عن طبيعة الأنسان في لحظة حياتية معينة سواء حصل ذلك من خلال وصف جامد لشخصيته أو من خلال وصف مجموعة من ردود الفعل المرتبة زمنيا لسلسلة من الظروف وهي تبدي الأهتمام بمظاهر الوعي تلك التي تتسم بحيوتها الكبيرة وعدم جمودها وأستقلاليتها عن اللحظة المعطاة. وهذه اللحظة الحالية بالنسبة أليه تتصف بمقبوليتها الظاهرية الى حد كاف وهي لاتعطيه رد فعل الشخص لتجربة معينة في لحظة محددة فحسب أنما يمتد الأمر الى ردود فعله الماضية وكذلك المستقبلية. لذا يعتبر أسلوبه وسيلة للهروب من طغيان البعد الزمني. وهنا يتمكن المؤلف من قتل عصفورين بحجر واحد فهو لا يستطيع الأشارة الى الطبيعة الدقيقة للتجربة الحالية للشخصية التي يسلط الضوء عليها مما يمكّنه بوقت محدد ، يوم واحد على سبيل المثال ، من أن يعطي القاريء صورة متكاملة للشخصية من الناحيتين التاريخية والنفسية.

وثانيا الرواية الحديثة تتصف بكونها (نفسية). والمشكلة النفسية تتعلق بطبيعة الشعور وعلاقة ذلك بالزمن ، فعلم النفس الحديث جعل مسألة تفكير الروائي بالوعي أمرا صعبا للغاية على اعتبار أنه يمثل التحرك في خط مستقيم مرتّب زمنيا من نقطة معينة الى نقطة أخرى وهو يراه بدلا من ذلك مرنا ويوجد في الوقت ذاته في مستويات عديدة مختلفة. أن تقديم قصة ما في خط مستقيم مرتب زمنيا يبدو أمرا غير مرض وغير واقعي بالنسبة للروائيين والقراء المحدثين الذين ينظرون الى الوعي بهذه الطريقة ، والناس يأخذون وضعهم القائم أستنادا الى ماكانوا عليه في السابق. وبما أننا عبارة عن ذكريات فأن الوصف الصادق في أية لحظة يعني أن نقول أي شيء حول ماضينا. وهذه العملية التي توصف الوعي أثناء عمله تدعى ب (تيار الوعي) stream of consciousness. ويزعم الروائي بأنه يمتلك معرفة واسعة بكل شيء وينتقل مباشرة الى داخل عقول الشخصيات. وفي مثل هذه الروايات فأن حصول تغيير في مزاج الشخصية والذي يتجسد بشكل صارخ من خلال تنهيدة أو خفقة في جفن العين ، أو ربما لايدرك على الأطلاق ، ربما تعني أكثر مما يبدر من أفعالها الخارجية مثل أتخاذ قرار بالزواج أو خسارة ثروة معينة. وفي مثل هذه الروايات لايتم أخضاع الشخصيات الرئيسية الى سلسلة من الظروف الأختبارية لتكشف عن أمكانياتها ، فكل شيء عن الشخصية متيسر للقاريء في العادة عند مستوى معين من وعيه ، ويمكن للمؤلف أن يكشف عنه من خلال سبر أغوار النفس بدلا من التواصل طولا.

ترى ماالمزايا الأساسية للرواية الحديثة؟ يمكن القول أولا أن هذه الرواية (واقعية) realistic بالمعنى المقابل ل (مثالية) idealistic. والكاتب الواقعي يرى أن واقع الحقائق المرئية — الحقائق ذات الصلة بالعالم الخارجي أو الحقائق المتصلة بمشاعر الكاتب– هي الشيء المنشود فيما يسعى الكاتب (المثالي) الى خلق صورة سارة ورفيعة. والروائي الحديث (واقعي) بهذا المعنى وليس بمعنى التوثيق المدروس لحقيقة ما من حلال التعامل مع الجانب الأكثر قذارة، نوعا ما ، للحياة المعاصرة مثلما هو واضح في روايات أميل زولا Zola التي تتسم بالواقعية بالمعنى الواسع وهو يحاول أن يضمن كل شيء تقريبا (الطبيعة الأنسانية المختلطة والعادية) ضمن حدود الرواية ولايقتصر على جانب واحد منها. وقد دللت كل من رواية تولستوي (الحرب والسلام) War and Peace ورواية جورج أليوت George Eliot (منتصف أذار) Middle March على أن النسيج الروائي يمكن أن يكون مطواعا ومتنوعا مثل الحياة ذاتها. وواصل الروائيون المحدثون هذه التجربة وطوروها وهم يسعون في أن تكون الرواية أكثر بهاء ومرونة. وقد بذل بعض الروائيين المحدثين مثل هنري جيمس Henry James جهودا مضنية تحت تأثير كل من فلوبير Flaubert وتورجينيف Turgeniev في تهذيب بنية الرواية من خلال تشذيب أية عناصر غير ضرورية فضلا عن رفع أية عبارة أو مقطع أو جملة تسهم في أحداث التأثير النهائي. كما سعوا أيضا الى تجنب أي تأثير سلبي على القبول الظاهري مثل أسلوب ثاكيري Thackerayالخطابي غير الحكيم وظنه أن الأمر يقع ضمن السياق القصصي.كما أنهم قدموا للرواية جوانب أخرى مثل وجهات نظر دقيقة

