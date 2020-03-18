الرواية الحديثة

ترجمة: هاشم كاطع لازم – أستاذ مساعد – كلية شط العرب الجامعة – البصرة

تعتبر الرواية أهم الوسائل الأدبية شيوعا في العصر الحديث ، وهي الجنس الأدبي الوحيد الذي يمكن أن ينافس الأفلام والمذياع من حيث التقبّل الشعبي. وعلى اثر ذلك كتبت الكثير من الروايات البارزة ومازال سيل الروايات متواصلا. ويتلقى القراء حتى يومنا هذا نشر رواية جديدة لكاتب روائي مشهور بحماسة لاتختلف عن الحماسة التي كان يبديها القراء لدى صدور عمل كوميدي جديد ل (درايدن) Dryden أو كونغريف Congreve اثتاء فترة اعادة الملكية Restoration Period أو صدور مجموعة شعرية جديدة لشاعر مثل تينيسن Tennyson أثناء الفترة الفكتورية Victorian Period. وكان الشعر الذي تبوأ مكانة مرموقة في عالم الأدب ، طيلة قرون عديدة ، قد فقد بريقه وغدا تقبل الجمهور له محدودا للغاية مما حدا بالرواية لأن تحل محله بشكل واضح.

والسبب الرئيسي لمثل هذا التغيير هو أن الرواية تمثل الجنس الأدبي الوحيد الذي يلبي أحتياجات العالم الحديث ومتطلباته. ولاشك أن أهم سمات الشعر أن له القدرة على نقل أكثر من معنى في الوقت ذاته ، كما أن له القدرة على تكثيف المعنى من خلال التعبير المجازي. وبأمكان الشعر أيضا أن يكثف مساحة واسعة من المعاني من خلال تعبير موجز يروق لكل من العقل والعاطفة.غير أن مثل هذا الضغط المجازي يعتمد على ضغط معين في المجتمع. بعبارة أخرى ، لابد أن يستند المجاز الذي يستخدم في الشعر على بعض الأفتراضات أو الحقائق العامة التي يتبناها كل من الشاعر والجمهور ، فعلى سبيل المثال ظلت مفردة (بيت / مسكن) home تعني حياة هادئة مستقرة بوجود الزوجة والأطفال أثناء الفترة الفكتورية على وجه الخصوص. ولو أن مثل هذه المفردة أستخدمت بمعناها المجازي في الشعر فأن معناها لن يتغير لكل من الشاعر والجمهور. لكن في القرن العشرين الذي شهد الكثير من حالات الطلاق والأضطرابات فقدت مفردة (البيت / مسكن) قداستها في المجتمع الأنكليزي مما حدا بالشعراء الى عدم أستخدام المفردة بالمعنى السابق لأنها سوف تنقل معاني مختلقة لمختلف القراء تماشيا مع توجهاتهم الحياتية الفردية.

وأذا كان للشعر شعبيته لدى الجمهور فلابد من توفر (عنصر أساسي) لدى الأفراد الذين يمتلكون نمطا مشتركا معينا لأستجابة نفسية ترسخت من خلال الأستمرارية في بيئة الطفولة. ثم أن المجاز أو (أنما ط الغموض) التي تضفي دقة على التعبير الشعري تعتمد على عنصر أساسي لحافز واستجابة مشتركين يتسمان بكونهما محددين وثابتين، وهذا امر ممكن في مجتمع يعمل على نحوديناميكي أستنادا الى بعض القيم المقبولة جوهريا رغم مايبدو عليه ذلك المجتمع من فوضى دائمة على السطح.

أن الفترة التي تعيشها بريطانيا الحديثة ليست بتلك الفترة التي يعمل بها المجتمع استنادا الى بعض القيم الأساسية فهذا العصر هو عصر الأنحطاط وعلامات الأستفهام فقد تم تقويض القيم القديمة وأستبدالها بقيم جديدة ، لذا فأن ماقاله ماثيو أرنولد M. Arnold عن الفترة الفكتورية ينطبق بصدق على الفترة الحالية (لقد حوصر بين عالمين أحدهما يحتضر والآخر يكافح للولادة). لقد أدى التنازع بين العالمين الى أختفاء عنصر الشعر الأساسي المشترك. ولم يعد المجتمع البريطاني الحديث متجانسا فهو منقسم الى جماعات

متباينة تتحدث لغات مختلفة حيث أن المعاني التي يجمع عليها أفراد جماعة معينة لاتحظى بالفهم من جانب جماعة أخرى. والأنسان الغربي يتأرجح بفعل النوايا المتصارعة وهو بذلك يبدو شارد الذهن ومتقلبا في سلوكه وهو يواجه صعوبة في خياره بين الشيوعية والرأسمالية وبين الأيمان بالله والشك في المباديء الدينية الأساسية وكذلك بين الثقة بالعلم والخوف من القنبلة الذرية لأن كل معتقد يتعرض للتشويه بما تشوبه من شكوك. وفي ظل غياب أية قيم مشتركة فأن تركيز المعنى يظل أمرا مستحيلا ، وهكذا يجد الشعراء في عصرنا الحاضر أنفسهم في عزلة عن المجتمع الأمر الذي يدفعهم للكتابة بلغة لايفهمها الجميع. وتبلغ عزلة الشاعر في بعض الأحيان حد التطرف مما يجعله الشخص الوحيد الذي بأمكانه أن يفهم قصائده! وهذا هو السبب الذي افقد الشعر شعبيته في الوقت الحاضر. غير أن ذات الأسباب التي تجعل من كتابة الشعر أمرا صعبا قد مهدت السبيل للرواية لكي تزدهر ففي النثر على سبيل المثال وخاصة في الرواية يمكن للكاتب أن يوضح جوانب الغموض تسهيلا لمهمة القاريء.

لقد أزدهرت الرواية ليس بسبب فقدان النموذج المشترك للأستجابة النفسية وغياب قاعدة القيم المشتركة فحسب فالعلم الذي يؤدي دورا جوهريا في الوقت الحاضر ويشدد على المنهج التحليلي أعان الروائي على أكتساب المزيد من الشعبية لأن المنهج الذي تسلكه الرواية تحليلي أيضا بعكس المنهج التركيبي. ولم يعد الأنسان المعاصر الواقع تحت تأثير العلم أيضا مهتما كثيرا بالتعبير المجازي الذي يميز الشعر وبدأ يميل أكثر الى الرواية حيث يجد أيضاحا وشرحا وافيين في هذا الجنس الأدبي. ثم أن تطور علم النفس في القرن العشرين جعل الناس يتطلعون لمعرفة الحافز وراء سلوكهم وشعورهم بالأندهاش ، فكريا ، حين يعمد أحد الكتاب الى الكشف عن ماتفكر به شخصية ما ، وهذا امر ممكن في الفن الروائي فحسب.

ترى ماالمزايا الأساسية للرواية الحديثة؟ يمكن القول أولا أن هذه الرواية (واقعية) realistic بالمعنى المقابل ل (مثالية) idealistic. والكاتب الواقعي يرى أن واقع الحقائق المرئية — الحقائق ذات الصلة بالعالم الخارجي أو الحقائق المتصلة بمشاعر الكاتب– هي الشيء المنشود فيما يسعى الكاتب (المثالي) الى خلق صورة سارة ورفيعة. والروائي الحديث (واقعي) بهذا المعنى وليس بمعنى التوثيق المدروس لحقيقة ما من حلال التعامل مع الجانب الأكثر قذارة، نوعا ما ، للحياة المعاصرة مثلما هو واضح في روايات أميل زولا Zola التي تتسم بالواقعية بالمعنى الواسع وهو يحاول أن يضمن كل شيء تقريبا (الطبيعة الأنسانية المختلطة والعادية) ضمن حدود الرواية ولايقتصر على جانب واحد منها. وقد دللت كل من رواية تولستوي (الحرب والسلام) War and Peace ورواية جورج أليوت George Eliot (منتصف أذار) Middle March على أن النسيج الروائي يمكن أن يكون مطواعا ومتنوعا مثل الحياة ذاتها. وواصل الروائيون المحدثون هذه التجربة وطوروها وهم يسعون في أن تكون الرواية أكثر بهاء ومرونة. وقد بذل بعض الروائيين المحدثين مثل هنري جيمس Henry James جهودا مضنية تحت تأثير كل من فلوبير Flaubert وتورجينيف Turgeniev في تهذيب بنية الرواية من خلال تشذيب أية عناصر غير ضرورية فضلا عن رفع أية عبارة أو مقطع أو جملة تسهم في أحداث التأثير النهائي. كما سعوا أيضا الى تجنب أي تأثير سلبي على القبول الظاهري مثل أسلوب ثاكيري Thackerayالخطابي غير الحكيم وظنه أن الأمر يقع ضمن السياق القصصي.كما أنهم قدموا للرواية جوانب أخرى مثل وجهات نظر دقيقة

وشخصيات متحفظة ومنمقة وجوانب مرهفة لايمكن أدراكها بيسر فضلا عن الموضوعات التي لم يشهدها الفن الروائي من قبل.

وثانيا الرواية الحديثة تتصف بكونها (نفسية). والمشكلة النفسية تتعلق بطبيعة الشعور وعلاقة ذلك بالزمن ، فعلم النفس الحديث جعل مسألة تفكير الروائي بالوعي أمرا صعبا للغاية على اعتبار أنه يمثل التحرك في خط مستقيم مرتّب زمنيا من نقطة معينة الى نقطة أخرى وهو يراه بدلا من ذلك مرنا ويوجد في الوقت ذاته في مستويات عديدة مختلفة. أن تقديم قصة ما في خط مستقيم مرتب زمنيا يبدو أمرا غير مرض وغير واقعي بالنسبة للروائيين والقراء المحدثين الذين ينظرون الى الوعي بهذه الطريقة ، والناس يأخذون وضعهم القائم أستنادا الى ماكانوا عليه في السابق. وبما أننا عبارة عن ذكريات فأن الوصف الصادق في أية لحظة يعني أن نقول أي شيء حول ماضينا. وهذه العملية التي توصف الوعي أثناء عمله تدعى ب (تيار الوعي) stream of consciousness. ويزعم الروائي بأنه يمتلك معرفة واسعة بكل شيء وينتقل مباشرة الى داخل عقول الشخصيات. وفي مثل هذه الروايات فأن حصول تغيير في مزاج الشخصية والذي يتجسد بشكل صارخ من خلال تنهيدة أو خفقة في جفن العين ، أو ربما لايدرك على الأطلاق ، ربما تعني أكثر مما يبدر من أفعالها الخارجية مثل أتخاذ قرار بالزواج أو خسارة ثروة معينة. وفي مثل هذه الروايات لايتم أخضاع الشخصيات الرئيسية الى سلسلة من الظروف الأختبارية لتكشف عن أمكانياتها ، فكل شيء عن الشخصية متيسر للقاريء في العادة عند مستوى معين من وعيه ، ويمكن للمؤلف أن يكشف عنه من خلال سبر أغوار النفس بدلا من التواصل طولا.

وبما أن الروائيين الذين يتبنون (تيار الوعي) مثل فرجينيا وولف يرون بأن رد فعل الفرد أزاء أي موقف حياتي يتقرر وفق خبرته الماضية فأن كل شخص يكون بمعنى أو أخر سجينا لشخصيته. وهذا يعني أن (الواقع) نفسه عبارة عن قضية أنطباع شخصي وليس تنظيما منهجيا عاما ، وبالتالي فأن التواصل الحقيقي بين الأفراد أمر مستحيل. وفي مثل عالم الوحدة هذا لاتوجد هناك ثمة فسحة للحب لأن كل شخصية تتسم بخصوصيتها الأستثنائية لكونها ترتبط بتاريخها الماضي. ومثل هذه الفكرة تكتسب المزيد من القوة بسبب الأنهيار الذي حل بالمجتمع الحديث الذي يفتقد الى أساس مشترك للقيم ، وهذا هو السبب الذي يدفع الروائي الحديث الى أعتبار الحب شكلا من اشكال الأنانية أو بأعتباره شيئا أكثر تعقيدا وأشكالا من الرابط العاطفي البسيط بين شخصين. في هذا الشأن يرى دي أج لورنس D. H. Lawrence أن الحب الحقيقي يبدأ حين يدرك المحب الأفتراق الحقيقي مع حبيبه. وفي رواية (السيدة داليوي) Mrs. Dalloway للروائية فرجينيا وولف ترفض السيدة داليوي بيتر ويلش Peter Welsh ، الرجل الذي أحبته كثيرا ، لخشيتها من أن يؤدي حبه التملكي الى تدمير شخصيتها.

ومن خلال أسلوب التشخيص (خلق الشخصيات الروائية) يتحمل الروائي الذي يتبنى (تيار الوعي) مسؤولية أحداث تطوير مهم ، وقد تبنى الروائيون من قبل طريقتين مختلفتين لدى تطوير شخصياتهم. وشخصيات الأفراد في الرواية تنبثق أما من وصف مرتب وفق السياق الزمني لمجموعة أحداث ورد فعل الشخصية الروائية تجاهها ، أو أن الروائي يعطينا في البدء صورة وصفية للشخصية الروائية ليتسنى لنا معرفة مايمكن أن نتوقعه والأفعال وردود الأفعال اللاحقة للشخصيات وهي تشغل تلك الصورة ومن ثم ترتقي بها. والطريقة الأولى تتضح في رواية توماس هاردي Thomas Hardy الموسومة (عمدة

كاستربريدج) The Mayor of Casterbridge حيث لاتوجد ثمة أشارة الى طبيعة أو شخصية (مايكل) الحقيقية ، وهذا ينبثق من القصة ذاتها. أما الطريقة الثانية فيمكن ملاحظتها في رواية ترولوب Trollope الموسومة (أبراج بارجيستر) Parchester’s Towers حيث يقدم الروائي في الفصل الأول صورا وصفية أدبية عامة لشخصيتين هما د. برودي Dr. Proudie والسيدة برودي . Mrs. Proudie. وفي الفصل الأخير نشهد تطبيقا لبعض الأحداث الخاصة للمبدا العام الذي تم الأعلان عنه في السابق. لكننا في بعض الأحيان نلاحظ أستثمار الطريقتين مثلما هي حالة (أيما وودهاوس) Emma Woodhouse للروائية (جين أوستن) Jane Austin. ورغم أن الطرق المستخدمة في سائر تلك القضايا تتباين في ما بينها فأننا نلاحظ أن صورة الشخصية الثابتة تظهر للعيان أيضا. غير أن روائي تيار الوعي ، من ناحية أخرى ، لايرتضي بتلك الطرق التقليدية فقد أدرك أستحالة اعطاء وصف دقيق من الناحية النفسية عن طبيعة الأنسان في لحظة حياتية معينة سواء حصل ذلك من خلال وصف جامد لشخصيته أو من خلال وصف مجموعة من ردود الفعل المرتبة زمنيا لسلسلة من الظروف وهي تبدي الأهتمام بمظاهر الوعي تلك التي تتسم بحيوتها الكبيرة وعدم جمودها وأستقلاليتها عن اللحظة المعطاة. وهذه اللحظة الحالية بالنسبة أليه تتصف بمقبوليتها الظاهرية الى حد كاف وهي لاتعطيه رد فعل الشخص لتجربة معينة في لحظة محددة فحسب أنما يمتد الأمر الى ردود فعله الماضية وكذلك المستقبلية. لذا يعتبر أسلوبه وسيلة للهروب من طغيان البعد الزمني. وهنا يتمكن المؤلف من قتل عصفورين بحجر واحد فهو لا يستطيع الأشارة الى الطبيعة الدقيقة للتجربة الحالية للشخصية التي يسلط الضوء عليها مما يمكّنه بوقت محدد ، يوم واحد على سبيل المثال ، من أن يعطي القاريء صورة متكاملة للشخصية من الناحيتين التاريخية والنفسية.

أن أسلوب (تيار الوعي)هذا لايساعد على الكشف عن الشخصية بشكل تام وتاريخي ونفسي فحسب ، أنما يعمل أيضا على تطوير الشخصية وهو أمر صعب للغاية بذاته ، وبذا تمكن جيمس جويس James Joyce في رواية (يوليسيس) Ulysses من أن يروي الكثير من المعلومات من غير سرد الأحداث التي حصلت في يوم واحد وأن يجعل من البطل شخصية كاملة ومتميزة لكنه أستطاع في نهاية الرواية في أن يجعل القاريء يرى بداية المستقبل في الوقت الحاضر دون أن ينظر الى ماوراء الحاضر رغم أن جويس قد حدد بنيته المنظمة تاريخيا بالأحداث التي شهدها يوم واحد فحسب. وعلى نفس المنوال عمدت فرجينيا وولف في روايتها (السيدة داليوي) الى أعطاء صورة كاملة لشخصية السيدة داليوي من خلال سرد قصة يوم واحد في حياة أمرأة متوسطة العمر وكذلك متابعة (تيار الوعي) الخاص بها صعودا ونزولا في الماضي والحاضر ، وكذلك عملت على جعل القاريء يشعر في نهاية الرواية ليس حال السيدة داليوي في الوقت الحاضر أو الماضي فحسب أنما مايمكن أن يكون عليه حالها حيث أنه يعرف سائر الأحتمالات غير المتحققة في شخصيتها. لذا فأن ماتحققه الطريقة التقليدية من خلال الأمتداد يفلح (تيار الوعي) في أنجازه من خلال الغور عميقا. وهذه الطريقة الأخيرة تعمل على فصل تقديم الوعي عن التسلسل التاريخي للأحداث ومن ثم تعمل على تقصي حالة عقلية معينة بدقة ومن سائر الأوجه من خلال المتابعة المتواصلة حتى النهاية للتداعيات والأيحاءات العقلية البعيدة. وليس هناك ثمة حاجة لأنتظار الزمن بهدف جعل الصفات المحتملة في الشخصية تأخذ شكل نشاط معين.

ويتصف الروائي أيضا بصراحته خصوصا مايتعلق بالقضايا الجنسية أضافة الى كونه يلتزم بنزعة نفسية وواقعية. ومثل هذا الأمر يبدو نتيجة حتمية لقبول الروائيين بأسلوب (تيار الوعي). في هذا السياق يحصل في بعض الأحيان أن يعمد كتاب مثل دي أج لورنس الى أستخدام صراحة جنسية صارخة لتحاشي المشاكل الأجتماعية والأخلاقية. ولأن مثل هذا الأسلوب المعقد يسعى لتلمس نكهة كل لحظة فأنه يعين الروائي على تحاشي التعامل الجاد مع المشاكل الحادة التي تواجه المجتمع. علاوة على ذلك ، لايظن الروائي الحديث بأن أنطباعاته تصح بالنسبة للآخرين وذلك بسبب مالحق المجتمع من تدهور. لقد أسفر ذلك عن تباين واضح فقد تناولت بواكير الروايات الأنكليزية موضوع العلاقة بين النبالة والأخلاق تتجه الرواية الحديثة الى تناول العلاقة بين الوحدة والحب ، ففي حين كتب كل من فيلدنغ Fielding وديكنز وثاكيري لعامة الناس فأن الروائي الحديث ينظر الى المجتمع بمعناه الواسع بأعتباره عدوا ويكتب بدلا من ذلك لمجموعة محدودة من الناس الذين يشاركونه في أحاسيسه الفردية والذين يتخذون موقفا معاديا للمجتمع بمعناه الواسع. ويسمي أي أم فورستر E. M. Forster هذه المجموعة ب (المجتمع الصغير) مقابل (المجتمع الكبير). وكان دي أج لورنس مهتما بالكيفية التي يدرك بها الأفراد أنفسهم تماما بصفتهم أفرادا توطئة لتحقيق تواصل حقيقي مع (آخرية1 الأفراد الآخرين) ، وهو يتعاطى مع المشاكل الأجتماعية بصفة مشاكل فردية. من جانبها كانت فرجينيا وولف ، التي كانت حساسة على وجه الخصوص بسبب أنحطاط معتقدات الناس ، مهتمة بالتعامل مع التجربة من جانب الوعي الخاص. من هنا أتجهت الرواية على يد كل من جيمس جويس وفرجينيا وولف ودي أج لورنس ودوروثي ريجاردسن Dorothy Richardson وكاثرين مانسفيلد Katherine Mansfield الى تبني شيء من أسلوب الشعر الغنائي بسبب تأكيده على التجربة الشخصية فهناك وصف وسرد قصصي مرهف للغاية في الروايات الحديثة تذكرنا بقصائد الشعراء الأنكليز البارزين.

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1 كون الشيء شيئا آخر أو مختلفا (المترجم)

The Modern Novel