الفتح يصدر بيانا بشأن تكليف الزرفي: نحمل صالح مسؤولية هذه الخطوات الاستفزازية

اصدر تحالف الفتح، الثلاثاء، بيانا بشأن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما حمل رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية هذه “الخطوات الاستفزازية”.

وقال التحالف في بيان “نرفض الخطوة غير الدستورية التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية والتي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر وإعلانه رسميًا ارتكابه للمخالفة الدستورية بذلك”.

واضاف انه “يكرر اليوم نفس المخالفة فهو تجاوز الدستور من جهة ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة اخرى”، محملا “رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية”.

وتوعد التحالف بـ”اتخاذ كافة الإجراءات لمنع هذا الاستخفاف بالقانون والدستور”.

ورجح نائب عن تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عدم تمرير حكومة المكلف عدنان الزرفي داخل مجلس النواب، معتبرا ان تكليف الزرفي تم من قبل رئيس الجمهورية “عكس رغبة الكتلة الاكبر”.

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف اليوم الثلاثاء، رسميا عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما اعرب صالح خلال مراسم التكليف، عن امله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين.