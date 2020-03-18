المحافظ الفاشل رئيساً للوزراء

لقد ابتلي العراق بعد سقوط الطاغية بمجموعة من السياسيين الحاملين شعارات رنانة لم يستطيعوا ان يديروا العراق الذي عانى من ويلات الدكتاتورية والحروب والظلم والاستبداد .

هؤلاء ومنذ البداية كان هدفهم هو الحصول على الامتيازات والمال والسلطة على حساب الشعب العراقي المظلوم ، وهذا ما اثبتته السنوات الماضية من فشل فاضح في إدارة سدة الحكم .

وهم مستمرون في ضياع وخراب العراق ولا يمكنهم ان يعترفوا بفشلهم الذريع ، وعدم الكفاءة في إدارة البلاد ، ولم يستفادوا من تجارب الاخرين ، وليست لديهم النية للعمل الدؤوب والإخلاص وأداء الواجب تجاه الشعب العراقي .

والصراع للاستحواذ على الوزارات ومؤسسات الدولة ليستمر النهب والسرقة العلنية ، ولا يريدون ان يستقر الوضع في العراق ليبقى الحال كما هو عليه .

وإختيار رئيساً لمجلس الوزراء هو دليل فاضح على ما يدور في اذهانهم الجشعة والمريضة ، والعراقيل التي يضعونها في طريق من لم يسير على خطاهم ويقبل بشروطهم الذليلة .

والمضحك والمبكي انهم يتحدثون عن الدستور وتطبيقه في الوقت الذي لا يعيرون اية أهمية لمواده أو بنوده ، إلا اللهم حين يحتاجون اليه من اجل كسب الكثير من المزايا .

والجميع يتذكر ما فعلوه برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والعقود التي وقعها مع الجانب الصيني وكيف كان الهجوم الشرس والغير مبرر في حين كانت هذه العقود في مصلحة العراق ، وببساطة النفط مقابل المشاريع ( البنى التحتية ) والتي لايفهمها هؤلاء السياسيين .

وبعد صراع وتعطيل وتأخير کلف الرئيس العراقي برهم صالح عدنان الزرفي مهمة تشکيل الحکومة ، واعطاه مهلة لمدة شهر لعرض الحكومة على البرلمان.

وطبعاً وهذا متوقع عارضت بعض التيارات السياسية القرار الرئاسي ، بالإضافة الى صعوبة تنفيذ مطالب المتظاهرين وقد يكون مِن هؤلاء مَن هم مِن مؤيدي الأحزاب الرافضة او المعارضة او التي لا تريده أن يشكل الحكومة المقبلة .

عدنان الزرفي الذي كلفه الرئيس العراقي برهم صالح كان مترجماً للقوات الامريكية عندما دخلت العراق وقبلها من عام ١٩٩١-١٩٩٤ في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية ، ومن عام ١٩٩٤-٢٠٠٣ في الولايات المتحدة الأميركية ، ولا نريد ان نطيل عليكم ، وبعدها محافظاً للنجف الاشرف ، وامتلاكه لشركة تاكسي تحتكر خدمات المطار كما يقولون أهالي النجف الاشرف والكثير من علامات الاستفهام تحوم حوله من أهالي النجف الاشرف .

هنا علينا ان نقول ماذا قدم عدنان الزرفي لمدينة النجف الاشرف من خدمات ملموسة استفاد منها الاهالي ليكون رئيساً لمجلس وزراء العراق .

ان إدارة الدولة ليست لعبة بيد هذا أو ذاك إن لم يكن ذو كفاءة عالية وحنكة سياسية ولديه من الخبرة الملموسة ليقبله الشعب العراقي ، وهي ليست نزهة عادية .

الا يوجد في العراق من الكفاءات التي يمكن ان تشغل هذا المنصب الحساس في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق ؟

الى متى يبقى العراق رهن هذه العقول الذليلة للمال التي لا يمكن ان تعمل بإخلاص ؟

واخيراً هل يمكن لمحافظ فاشل ان يكون رئيساً لمجلس الوزراء ؟

بقلم

جلال باقر

‏18‏/03‏/2020