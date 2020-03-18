النفط تؤكد على توفير متطلبات السلامة للعاملين في القطاع النفطي

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الثلاثاء، حرص الوزارة على توفير البيئة النظيفة ومتطلبات السلامة المهنية للعاملين في القطاع النفطي من خلال إتباع وتطبيق المعايير العالمية.

وقال الغضبان في بيان إن “الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للسلامة المهنية وتقدم الدعم للعاملين في هذا المجال من خلال زجهم في دورات تدريبية وتوفير التجهيزات والمستلزمات الخاصة بالسلامة، فضلاً عن تطبيق أحدث المعايير الدولية من اجل ضمان السلامة للعاملين في القطاع النفطي”.

وأضاف، أن “العاملين في القطاع النفطي يتعرضون إلى مخاطر التلوث الناتجة عن التعامل مع المواد الهيدروكاربونية، ما يتطلب ضرورة توفير مستلزمات الحماية والسلامة للعاملين في مجال السلامة من جهة والعاملين في القطاع النفطي من جهة أخرى، لاسيما في المنشآت الصناعية والحقول النفطية”، مؤكدا على “التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية من قبل العاملين بالقطاع النفطي”.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد، إلى أن “الوزارة خصصت ثلاث جوائز للشركات النفطية المتميزة في تنفيذ متطلبات البيئة السليمة والنظيفة في المنشات النفطية، وثلاث جوائز أخرى في مجال تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تكريم العاملين المتميزين في هذه الهيئات لالتزامهم بمعايير السلامة المهنية”.

ولفت جهاد، إلى أن “الهدف من منح الجوائز هو لتحفيز العاملين بالالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة المهنية”، موضحاً أن “الجوائز سيتم تقديمها في حفل كبير يقام بهذه المناسبة” .