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برقيات عاجلة ..

برقيات عاجلة ..

+ السيد عدنان الزرفي : تكليفك كونك من تحالف النصر بقيادة

حيدر العبادي ، كن رئيساً للوزراء لكل العراقيين وليس لحزبك ؟

+ السيد حفتر : تحريك قواتك اربكت حكومة السراج وحليفه اردوغان

انت ليبي وطني ولا يهمك الخونة والمرتزقة .

+ السيد بايدن والسيد ساندرز : هاجمتما بعضكما بالمناضرة ولكن

إتفقتما على مهاجمة ترمب ، إن حظوظكما ضئيلة بالفوز .

+ الشيخ حاكم المطيري : هاجمت الكويت لأنها منعت الصلاة خوفاً

من إنتشار الفايروس ، ولكنك إلتزمت الصمت عندما فعلت تركيا ،

لا تكيلوا بمكيالين وتفضحوا أنفسكم .

+ السيد اردوغان : إضطهاد المسيحيين لا يتأتى بتدمير شواهد القبور

في اورتاكوي ، ولكن نهجك الإخواني يدل على عنصريتك المقيتة .

السيد برهم صالح : لإيجاد رئيساً للوزراء بتوافق الجميع ولكن إفعل

ما تراه صالحاً لمستقبل العراق ولا تخاف لومة لائم .

السادة القادة الدينيين : إيقاف الصىلاة في الجوامع والكنائس أو زيارة

المراقد الدينية ، قد يخفف من وطأة المحنة التي يمر بها العالم وهي

عين العقل لمنع تفشي الفايروس كورونا ، فالله اعطانا العقل والحكمة .

+ القادة الإيرانيين : غلق الحدود ومنع التجوال لعدة اسابيع خير من

الضحايا التي تسقط يوميا بهذا الفايروس اللعين .

يكتبها : منصور سناطي

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