برقيات عاجلة ..
+ السيد عدنان الزرفي : تكليفك كونك من تحالف النصر بقيادة
حيدر العبادي ، كن رئيساً للوزراء لكل العراقيين وليس لحزبك ؟
+ السيد حفتر : تحريك قواتك اربكت حكومة السراج وحليفه اردوغان
انت ليبي وطني ولا يهمك الخونة والمرتزقة .
+ السيد بايدن والسيد ساندرز : هاجمتما بعضكما بالمناضرة ولكن
إتفقتما على مهاجمة ترمب ، إن حظوظكما ضئيلة بالفوز .
+ الشيخ حاكم المطيري : هاجمت الكويت لأنها منعت الصلاة خوفاً
من إنتشار الفايروس ، ولكنك إلتزمت الصمت عندما فعلت تركيا ،
لا تكيلوا بمكيالين وتفضحوا أنفسكم .
+ السيد اردوغان : إضطهاد المسيحيين لا يتأتى بتدمير شواهد القبور
في اورتاكوي ، ولكن نهجك الإخواني يدل على عنصريتك المقيتة .
السيد برهم صالح : لإيجاد رئيساً للوزراء بتوافق الجميع ولكن إفعل
ما تراه صالحاً لمستقبل العراق ولا تخاف لومة لائم .
السادة القادة الدينيين : إيقاف الصىلاة في الجوامع والكنائس أو زيارة
المراقد الدينية ، قد يخفف من وطأة المحنة التي يمر بها العالم وهي
عين العقل لمنع تفشي الفايروس كورونا ، فالله اعطانا العقل والحكمة .
+ القادة الإيرانيين : غلق الحدود ومنع التجوال لعدة اسابيع خير من
الضحايا التي تسقط يوميا بهذا الفايروس اللعين .
يكتبها : منصور سناطي