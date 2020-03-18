تحالف “الوطن أولاً” يطالب باعتبار الموصل مدينة منكوبة

طالب القيادي في تحالف “الوطن أولاً” النائب ميزر العاگوب، الاربعاء، باعتبار مدينة منكوبة بسبب موجة الامطار الغزيرة، داعياً الى تدخل حكومي عاجل.

وقال العاگوب في بيان إن “تردي الوضع الخدمي وضعف الاهتمام الحكومي بمدينة الموصل انكشف مرة أخرى بعد تعرض العديد من أحياء المدينة للغرق بسبب موجة هطول الأمطار الأخيرة ما يستدعي اعتبارها مدينة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.

وأضاف أن “تراكم المشكلات وتلاحق الكوارث ابتداءً من احتلال داعش للمدينة ثم تسلط المجاميع المسلحة وما تبعه من صراع على منصب المحافظ ثم وقوع وباء كورونا، وتزامن كل ذلك مع ضعف أداء الحكومة المركزية وعدم مبالاتها بالموصل تسبب بكوارث حقيقية كان غرق المدينة آخرها وأحد نتائجها المحزنة”.

وطالب العاگوب، مجلس النواب والحكومة في بغداد بـ”بذل المزيد من الاهتمام بالموصل وإصدار قرار باعتبارها منطقة منكوبة وتوجيه الجهود الإغاثية لمساعدة الأهالي، وتخصيص الأموال لتوفير المساعدات الإغاثية على أن تكون بإشراف الجهات الرقابية في البلاد وأن يتم تشكيل لجنة برلمانية من نواب المحافظة لمراقبة أداء الحكومة المحلية”.

وتسائل القيادي في تحالف ” الوطن أولاً” عن، “مصير الأموال التي تم تخصيصها لمحافظة نينوى والتي لم نرَ لها أي أثر بتحسين الأوضاع الخدمية للناس”، داعيا الى”التحقيق في هذا الملف، كونها مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها وعدم التخلي عنها مهما كانت الظروف”.

يشار الى أن محافظة نينوى أعلنت، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ وتشكيل خلية أزمة لمواجهة السيول التي نتجت بفعل الأمطار الغزيرة.