تعرف على أبرز نشاطات شرطة الديوانية لحماية الاهالي من كورونا والمطلوبين

صوت العراق – فراس الكرباسي.

* قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، يؤكد ان سيارات الشرطة تساهم بشكل فاعل في تعفير وتعقيم المحال والشوارع وكذلك اليات قوات فض الشغب في المحافظة تباشر بتعفير وتعقيم منطقة حي العروبة وحي الفرات.

* إلى أهالي الديوانية الكرام، للأبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار واحتكار البضائع الاتصال على الرقم الخاص بمكافحة الجريمة الاقتصادية

07828054030

* أجرى قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد الحقوقي حيدر حسن منخي يرافقه رئيس غرفة التجارة محمود عبد الحسن وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية، جولة تفقدية في أسواق المحافظة وذلك من أجل الوقوف على أسعار بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر، مؤكدا خلال لقائه عدد من التجار وأصحاب المحال على ضرورة عدم رفع أسعار المواد الغدائية و احتكار البضائع مراعاة للضروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين في المحافظة خصوصا وأن جميع الطرقات مفتوحة أمام دخول المواد الغذائية إلى المحافظة وحسب التوجيهات الصادرة من قبل خلية الازمة.

* اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات عن عودة الحياة إلى حالتها الطبيعية اعتبارا من يوم ،الثلاثاء 17 اذار، بعد فرض حظر التجوال من قبل خلية الازمة في حين تستمر العطلة الرسمية للدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والسماح بفتح المطاعم مع الإبقاء على خدمة الدلفري كما قررت خلية الازمة ايضا الاستمرار بغلق قاعات المناسبات والأماكن الترفيهية الأخرى. داعين المواطنين في الوقت نفسه إلى عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والاقتصار أثناء الخروج من المنازل للحاجات الضرورية فقط من أجل تفادي التعرض للإصابة بفايروس كورونا الخطير.

* بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد الحقوقي حيدر حسن منخي نفذت الدوريات والمفارز التابعة إلى تشكيلات الشرطة حملة واسعة لملاحقة المطلوبين وذلك في عدد من مناطق المحافظة شارك فيها عدد من الضباط و المنتسبين تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص فضلا عن تدقيق اسماء المطلوبين أسفرت عن إلقاء القبض على ٦ متهمين بقضايا جنائية و متنوعة أخرى حيث ألقت شعبة مكافحة المخدرات القبض على أحد المتاجرين بالحبوب المخدرة من سكنة قضاء الشامية بالجرم المشهود بعد أن وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بلغت ٩٠ حبة في حين ألقت مكافحة الإجرام القبض على متهم بالتلسيب بعد جمع المعلومات عنه من قبل المصادر الخاصة كما تمكنت شرطة الحمزة من إلقاء القبض على ٣ متهمين اثنان منهم متهمين بالاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم فيما وجد بحوزة المتهم الثالث مسدس واخيرا ألقت مفرزة تابعة إلى امرية أفواج الطوارئ المتواجدة في شارع الأطباء القبض على أحد المتهمين بإطلاق النار على مواطن وإصابته في منطقة الساق الأمين.

* قيادة شرطة محافظة الديوانية تهيب بالاخوة المواطنين كافة الى عدم التزاحم أثناء شراء المواد الغذائيه مما يجعل بعض ضعاف النفوس باستغلال الوضع الحالي من أجل زيادة الاسعار مستغلين في الوقت ذاته اقبال المواطنين على التبضع هذه الأيام، علماً ان حظر التجوال لايشمل المواد الغذائية والخضار والفواكه وهناك ايعاز لجميع السيطرات الخارجيه بالسماح لعجلات الحمل بكافة انواعها المحمله بالمواد الغذائيه والخضار والفواكه بالسماح بدخولها بعد فحصها ومن ثم دخولها بدون اي مصاعب حالها حال الايام الاعتياديه، كما نؤكد ان الجهات المختصه ذات العلاقه ستحاسب ضعاف النفوس اللذين يحاولون رفع الاسعار واستغلال المواطنين وسيحالون الى القضاء بتهمة الجريمة الاقتصادية.

* قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، اكد على السماح للأعلاميين والصحفيين ممن يحملون الباج التعريفي بالتنقل داخل المحافظة، مشيرا إلى أن خلية الأزمة المركزية في المحافظة قررت السماح للأسرة الاعلامية بالتنقل والحركة خلال مدة حظر التجوال التي تبدأ من يوم غد الاثنين الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى اليوم الثاني، مؤكدا في الوقت نفسه على السماح لأصحاب الصيدليات والمذاخر الطبية بمزاولة عملهم، معربا عن شكره العميق لاهالي الديوانية لتفهمهم وتاكيده على دور الصحافة والاعلام في التوعية والتثقيف ونشر التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية بغية الحد من انتشار فايروس كورونا.

* دعا قائد شرطة الديوانية و المنشآت، المواطنين ممن هم بحاجة إلى المساعدة إلى الحالات الاتصال بالرقم المجاني الخاص بعمليات الشرطة (١٠٤) مناشدا اياهم بالتعاون القوات الامنية بكافة صنوفها./انتهى.