توجيه من الوقف السني بفتح مساجد نينوى لايواء العوائل المتضررة من السيول

وجه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاربعاء، بفتح جميع المساجد في نينوى لايواء العوائل المتضررة من السيول.

وقال المكتب الاعلامي لكمبش في بيان إن “رئيس الديوان سعد كمبش يوعز بتشكيل خلية ازمة من الكادر المتقدم في الديوان لاغاثة العوائل المتضررة جراء السيول”.

ووجه كبمش بحسب البيان، بـ”فتح جميع المساجد في نينوى لايواء العوائل المتضررة جراء تلك السيول، وايصال المساعدات الغذائية والاغاثية بشكل عاجل الهم”.

يشار الى أن محافظة نينوى أعلنت، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ وتشكيل خلية أزمة لمواجهة السيول التي قد تتشكل بفعل الأمطار الغزيرة.