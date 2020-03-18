حب الجماهير لفاطمة المعصومة وللامام الرضاع جعلتهم يفتحون الابواب،

نشر الاعلام الوهابي الخليجي خبر حول قيام حشود مؤمنة موالية إلى ال البيت ع بفتح أبواب ضريح فاطمة المعصومة ع وابواب شقيقها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بدون توضيح الأسباب للقراء العرب والذين لايميز الكثير منهم مابين الأبيض والأسود بل الخبر كان خبر عام ذكر أن ايرانيين هاجموا حواجز وبوابات أضرحة دينية، حيث نشر الاعلام الخليجي الخبر التالي(

هاجم إيرانيون في مدينتي مشهد وقم حواجز وبوابات أضرحة دينية، بعد ساعات على إغلاق 4 مواقع دينية رئيسية في أنحاء البلاد، اليوم (الاثنين)، في تدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس «كورونا» المستجد)

الخبر وسائل الإعلام الإيرانية قالت بسبب فرض منع التجمع في الأماكن العامة والمساجد والمزارات في إجراءات وقائية لمنع انتشار. كرونا بعض الشباب المؤمن الموالي إلى ال البيت ع رفض غلق أبواب ضريح السيدة فاطمة المعصومة ع وضريح شقيقها الإمام علي بن موسى الرضا ع بسبب حبهم للامام الرضا ع وشقيقته السيدة المعصومة ع وهذا أمر طبيعي لأن أبناء الشيعة يجلون ويحترمون أئمة ال البيت ع من ال الرسول الأطهار، ما حدث ليس مثلبة وإنما دليل على ايمان الجماهير وحبها لأئمة ال البيت ع، بلا شك حب الجماهير إلى ال البيت ع حب فطري غريزي عقائدي لم ولن يهتز، كنت في بداية شبابي واضطرتني الظروف أن أذهب إلى من يكفرني بسبب انتمائي المذهبي أول سؤال وجه لي هل انت مسلم أم شيعي؟ كان جوابي،مسلم شيعي أحد الضباط أشر لي قلت له مسلم شيعي وبقيت على ذلك ورأيت بعض المخانيث تخلوا عن انتمائهم اعتقادا أنهم يقتلون لكن انجانا الله وانجاهم، وبعد مضي ثلاثين عاما عندما أتذكر تلك المواقف أفتخر بنفسي لانني لم استجبن وقرأت أبحاث أن العلم والشجاعة تورث اكيد هذا الموقف ورثته من أجدادي رحمهم الله أبناء جدنا محمد العامر الخفاجي رحمه الله ورحمهم، هنيئا لكل موالي يوالي ال البيت ع لكن علينا كموالين إلى ال البيت ع أن نلتزم في توصيات اللجان الصحية وهذا لا ينفي كرامات ومقامات أئمتنا الكرام ع فهم شفعائنا بلا منازع في يوم القيامة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.