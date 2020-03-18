د. سناء الشعلان ضيفة البرنامج الثّقافيّ الشّهير “أطراف الحديث”

حلّت الأديبة د. سناء الشّعلان ضيفة على البرنامج الثّقافيّ العراقيّ الشّهير “أطراف الحديث” الذي تبثّه قناة الشّرقيّة الفضائيّة العراقيّة بانتظام منذ سنوات ليحقّق بذلك رصيداً عملاقاً من المتابعين والمهتمّين، بعد أن استضاف مبدعين عراقيين وعرباً في حقول المعرفة والإبداع والفكر والثّقافة،؛ ليغدو بذلك من أهم البرامج العربيّة الثّقافيّة اللّقائيّة المهمّة على الإطلاق.

وتحدّثت الشّعلان عن تجربتها الإبداعيّة والأكاديميّة والفكريّة والإنسانيّة، كما قدّمت رؤيتها في الكثير من القضايا الإبداعيّة والنّقديّة والإنسانيّة، وأشارتْ إلى خصوصيّة تجربتها في الكثير من محطّات إصداراتها ومؤلّفاتها.

ويُذكر أنّ هذا البرنامج من مونتاج وإخراج حيدر علي الإنصاريّ، وتقديم د. مجيد السامرائيّ، وتعليق عبد الكامل خلايلة، وجرافيكس وائل حسين، والمادة الفلمية لمحمد حسن الشيخلي، وتصوير زيد الفتيان، وإنتاج قناة الشرقية.

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