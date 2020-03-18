شرطة ذي قار تعتقل سبعة متهمين برفع اسعار المواد الغذائية

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، باعتقال سبعة اشخاص متهمين برفع اسعار المواد الغذائية وكذلك استيراد مواد محظورة والتلاعب بأسعار الخضروات المحلية، داعية المواطنين الى الابلاغ عن الحالات المشابهة لذلك.

وقالت القيادة في بيان “خلال توجيهات وزاره الداخلية والمتابعة الميدانية من قبل قائد شرطة ذي قار حول ضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق التجارية ومنع استغلال المواطنين، نفذت مفارز الجريمة الاقتصادية حمله نوعيه على الأسواق التجارية لمتابعة الأسعار والمواد الغذائية”

وأضافت القيادة، أن “من خلال نشر العناصر الأمنية والمراقبة المستمرة على الأسواق واستطلاع أراء المواطنين تم ألقاء القبض على عدد من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، حيث تم القبض على (7) متهمين بتهم منها رفع الأسعار للمواد الغذائية وكذلك استيراد مواد محظورة مع التلاعب بأسعار الخضروات المحلية، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق فيما نسب اليهم من التهم”.

ودعت القيادة، المواطنين الى “الإبلاغ الفوري عن أي شخص يستغل الأسعار أو يقوم ببيع المواد المنتهية حرصا وحفاظا على الصحة العامة”.