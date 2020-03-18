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صالح خلال تكليفه الزرفي: نأمل العمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين

اعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، عن امله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين.

وقال مكتب صالح في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة”.

وأعرب صالح خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن أمنياته “لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق”.

وأضاف أن “العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”، مشيراً إلى أن “الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.

وكشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، عن تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

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