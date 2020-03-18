لمكافحة كورونا.. مساعدات طبية عاجلة من الكويت الى العراق بعشرة ملايين دولار

اعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن تبرع أمير الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار الى العراق لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا.

وبحسب بيان للخارجية، فقد أُشاد الوزير محمد علي الحكيم بما تشهده العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت من ارتقاء مُطّرد، معرباً عن شكره وتقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق، وآخرها ما قدمه أمير دولة الكويت إلى العراق بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فايروس كورونا.

واوضحت أن ذلك جاء في اتصال هاتفيّ تلقاه الوزير الحكيم من نظيره الكويتي صباح اليوم أحمد ناصر المحمد الصباح والتي ستُسلّم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء مُعدّات، ولوازم طبّية عاجلة للعراق.