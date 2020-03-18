محافظ النجف يعلن توقيف ثمانية أشخاص تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائية

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، عن توقيف ثمانية أشخاص تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائيةن فيما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الياسري في بيان انه “تم توقيف ثمانية أشخاص من قبل مفارزنا المشتركة للامن الاقتصادي والامن الوطني ممن تلاعبوا بالأسعار للسلع والمواد الغذائية والمخالفين لتوجيهات خلية الأزمة”.

واضاف انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”، مشيرا الى ان “اجهزتنا المختصة مستمرة في مراقبة أسواق الجملة والمفرد وعلوة المخضر والمحال التجارية بكل قوة ولن نتهاون بذلك مطلقا”.