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من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة

السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.

والزرفي هو من مواليد 1966 من محافظة النجف

التحصيل الدراسي

بكالوريوس خريج جامعة الكوفة كلية الفقه

ماجستير جامعة الكوفة كلية الفقه

دكتوراه مرحلة البحث جامعة الكوفة كلية الفقه

وهاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية

المناصب
عضو فريق هيئة الإعمار العراقي 2003 ـ 2004

محافظ النجف : 2004 ـ 2005

عضو مجلس محافظة النجف و رئيس كتلة الوفاء للنجف 2006

وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية 2006 ـ 2009

محافظ النجف 2009 ـ 2012

محافظ النجف 2012 ـ 2014

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