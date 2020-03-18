من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة

السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.
والزرفي هو من مواليد 1966 من محافظة النجف
التحصيل الدراسي
بكالوريوس خريج جامعة الكوفة كلية الفقه
ماجستير جامعة الكوفة كلية الفقه
دكتوراه مرحلة البحث جامعة الكوفة كلية الفقه
وهاجر من عام 1991-1994 في مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ليهاجر بعد ذلك من عام 1994-2003 في الولايات المتحدة الأميركية
المناصب
عضو فريق هيئة الإعمار العراقي 2003 ـ 2004
محافظ النجف : 2004 ـ 2005
عضو مجلس محافظة النجف و رئيس كتلة الوفاء للنجف 2006
وكيل مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية 2006 ـ 2009
محافظ النجف 2009 ـ 2012
محافظ النجف 2012 ـ 2014