وكيـل وزارة الصناعـة والمعـادن لشـؤون التخطيـط يتابـع سيـر العمـل والإنتـاج فـي شركتـي المنتوجـات الغذائيـة والنسيـج والجلـود

لتأميـن الحاجـة المحليـة مـن المعقمـات والكمامـات لتأميـن الحاجـة المحليـة مـن المعقمـات والكمامـات

تفقـد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط السيـد معتصـم النعيمـي كلا من الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والشركة العامة لصناعات النسيج والجلود لمتابعة سير العملية الإنتاجية في مصانع ومعامل الشركتين المذكورتين لإنتاج المعقمات والكمامات للحاجة الماسة إليها للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره في البـلاد .

وأكـد السيد الوكيل خلال جولته التفقدية ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة الطاقات خلال الفترة الراهنة لتأمين حاجة وزارة الصحة والسوق المحلية من مختلف أنواع المعقمات والمنظفات التي تنتجها مصانع الزيوت النباتية كمعمل المأمون في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والمتضمنة جل معقم ومرطب اليدين ( أمـان ) بكافة العبوات والأحجام وجل منظف الارضيات والحمامات( رونـق ) بكافة الاحجام والانواع والكمامات الوقائية المنتجة في مصنع الجلدية وجميع معامل الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود المنتشرة في بغداد والمحافظات ، مبدياً استعداد الوزارة لتوفير كل وسائل الدعم والاسناد اللازمة لرفد القطاع الصحي وقطاعات الدولة الأخرى بمختلف المنتجات الوطنية وبنوعيات وجودة عالية وبالمواصفات المعتمدة عالمياً .

هـذا وتجول السيد الوكيل يرافقه مدير عام الدائرة الاقتصادية في مركز الوزارة الاستاذ منعـم أحمـد حسـن وعدد من المسؤولين فيها ومدراء عامين الشركتين المذكورتين في معمل المأمون ومصنع الجلدية ومعارض البيع المباشر والتقى بالمسؤولين والعاملين فيها وأستمع الى الامور المتعلقة بطبيعة العمل والإنتاج والتسويق وأبدى توجيهاته السديدة لضمان ديمومة الحركة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي .