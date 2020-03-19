إقليم الجزيرة بغربي كوردستان يتخذ جملة قرارات لمواجهة «كورونا»

وشددت خلية الأزمة في بيان نسخة منه، على ضرورة «الاستمرار بحملة التّعقيم لتشمل جميع دور العبادة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، وإلزام جميع سيارات النّقل الدّاخليّ بتعقيمها من الدّاخل بشكل جيّد بمادّة الكلور عند كلّ سفرة».

ووجه البيان بـ «إغلاق المقاهي ومراكز التّجمّع وشرب الأراكيل والكافتيريات ونوادي الانترنت والصّالات المغلقة الرّياضية والتّرفيهيّة»، فضلا عن «منع الجلوس في المطاعم وإبقاء المطاعم مفتوحة للوجبات السّريعة والطّلبات الخارجيّة فقط».

كما دعا إلى «منع زّيارات المرضى في المشافي العامّة والخاصّة، والتّأكيد على النّظافة العامّة، والبدء بحملة التّعقيم في الخارج، وتشمل الحارات والأسواق وجميع المرافق العامّة، فور انتهاء الحملة الأولى».

وأكد البيان أنّ «جميع القرارات والتّوجيهات تصبّ في المصلحة العامّة للوقاية وضمان عدم انتشار الفيروس بمناطقنا، وحماية وسلامة شعبنا»، وقال: «جميع مؤسّسات وإمكانيّات الإدارة مستنفرة وفي حالة تأهّب دائمة؛ لأخذ التّدابير الوقائيّة اللّازمة لسلامة شعبنا».

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لم تعلن حتى اللحظة إصابة أي مواطن بفيروس «كورونا» الجديد في مناطق سيطرتها.