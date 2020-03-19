ارتياح سعودي لانخفاض سعر البترول،

نعيم الهاشمي السعودي

تصرفات النظام السعودي في خفض اسعار البترول لم تكن تصرف من هذا النظام المتخلف بل تنفيذا لاوامر واشنطن، قضية تخفيض اسعار البترول تستهدف روسيا، نفسه محمد بن سلمان بحوار مع سي ان ان قال نشرنا الوهابية تنفيذا لطلب واشنطن ضد الشيوعية، تخفيض اسعار البترول اخر سلاح يستخدم ضد روسيا ومعسكرها لكن سيفشلون بنهاية المطاف، اليوم نشرت المواقع السعودية خبر ارتياح السعودية في انخفاض اسعار البترول حيث ذكر موقع سعودي رسمي مايلي (

وجهت وزارة الطاقة السعودية، اليوم (الأربعاء)، شركة «أرامكو السعودية»، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

كانت وزارة الطاقة قد قالت أمس، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً، ابتداء من مايو (أيار) مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.

وأضافت الوزارة في بيان: «السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي». وقالت إن ذلك «سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً».

وتتزامن هذه التصريحات مع ما أكدت عليه شركة «أرامكو السعودية» الاثنين الماضي من عزمها الإبقاء على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل (نيسان) ومايو المقبلين، واصفة ارتياحها البالغ بالسعر عند 30 دولاراً للبرميل.

نقلا عن موقع صحيفة الشرق الأوسط السعودية). انتهى، لو ان ترمب يامرهم في تخفيض الانتاج هل يجرئون على زيادة الانتاج؟ بالتأكيد ينفذون الاوامر، امريكا استخدمت السعودية اشبه في مخلب قط في نشر الارهاب الوهابي وتوجيهه للقتال نيابة عنها في تدمير دول معينة لاتسير في فلكها، ليس جديدا على العقلية السعودية تنفيذ الادوار الخيانية ضد مصالح الشعوب العربية وشعوب العالم الاخرى المنتجة للبترول.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.