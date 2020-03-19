اسبانيا الدولة الثانية بعد ايطاليا في تفشي وباء كرونا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية أن وباء «كورونا المستجد» يواصل تفشيه السريع في إسبانيا وخلال فترة قصيرة ارتفعت إعداد الوفيات ناهزت ال 600 شخص وتجاوز عدد الإصابات 13 ألفاً و700 وفق آخر بيان أصدرته السلطات الإسبانية إلى ظهر اليوم (الأربعاء).

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم إحصاء 13 ألفاً و716 إصابة إضافة إلى 598 وفاة في البلاد، الثانية الأكثر تضرراً في أوروبا والرابعة في العالم، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، وأيضا ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى ٧١ شخص وإصابة المئات، بينما الصين استطاعت التغلب على وباء الكرونا وبعدها إيران تقدمت في خطوات كبيرة للقضاء في فيروس كرونا، رغم كل الاجرائات الوقائية لكن الفيروس في انتشار متسارع وقد احتلت السعودية المرتبة الاولى بالدول العربية من ناحية الاصابات، اليوم نقلت وكالة الأنباء السعودية خبر في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية إلى 238 مصاباً بعد أن سجّلت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، 67 حالة جديدة.

وأضافت أن «الحالات الـ67 الجديدة، منها 19 بمدينة الرياض، و23 بالمنطقة الشرقية، و13 في جدة، و11 بمكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير».

فيروس كرونا بات صديق مزعج لكل شعوب العالم انتشر بكل أصقاع العالم، الفيروس أيضا تم تضخيمة، استطاعت الصين هزيمة الفايروس وإيران أيضا قاومت الفيروس رغم الحصار واستطاعت احتوائه، انتشر الآن في أوروبا خلف مئات الأموات عند كبار السن بالدرجة الأولى الذين يعانون من أمراض مزمنة، الفيروس صديق قاتل لكنه ليس بمستوى اجرام داعش والقاعدة ضحايا الفيروس تبقى إعداد محدودة، لكنه ضرب الاقتصاد العالمي وخلق ازمات، اليوم كنت أتجول في مدينة كوبنهاكن شوارع فارغة والحركة محدودة بسبب خطة منع انتشار الفيروس، الاعلام العربي ومعهم حثالات فلول البعث حاولوا بكل الوسائل نشر الرعب في صفوف العراقيين في تضخيم اعداد المصابين وتبين فيما بعد ان العراق اقل دولة بعدد المصابين ليس بسبب حنكة القيادة السياسية المتصارعة العراقية وانما بقدرة الله لان الله ارحم ان يبتلي العراقيين بالارهاب والفقر ويكملها عليهم في فيروس كرونا، ايطاليا اليوم تجاوزت خطى الثلاثة الاف متوفى بسبب الفيروس ويوم غد تتجاوز الصين وتصبح الدرجة الاولى بعدد الضحايا، فرح الاعلام في تفشي الفيروس في الصين وبعدها ايران لكن انتصرت الصين بصمود شعبها على الفيروس واصبحت الصين الدولة الاولى بالعالم التي ترسل فرق طبية لمساعدة ايطاليا وايران واسبانيا …..الخ لمكافحة الفيروس

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.