الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر إلى العراق وسفيرها ينشر خارطة “تحذيرية”

نصحت الخارجية البريطانية، الاربعاء، مواطنيها بعدم السفر إلى العراق واقليم كردستا، فيما نشرن السفير البريطاني لدى بغداد على موقع تويتر، خارطة للعراق حذر خلالها من السفير الى المناطق المؤشرة.

وقالت وزارة الخارجية في موقعها على تويتر، “ننصح جميع البريطانيين بعدم السفر لأي مكان في العالم من جهة أوروبا وأفريقيا إلا للضرورة”، مشيرة الى أن “كثيرا من الدول تفرض قيودا على المسافرين إليها أو أنها أغلقت حدودها”.

بدوره السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي في تغريدة له اليوم، إن “وزارة الخارجية تنصح بعدم السفر إلى العراق بما في ذلك إقليم كردستان العراق”.

ونشر السفير هيكي خارطة للعراق تظهر المحافظات العراقية باللون الاحمر التحذيري، والذي ينصح فيه بعدم السفر اليها مطلقا، فيما ظهرت محافظات اقليم كردستان العراق باللون الاصفر، ناصحا بعدم السفر اليها الا للضرورة القصوى.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال بدأ مساء امس في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بينها غلق الحدود والمطارات.



وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الثلاثاء 17 اذار، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 154 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.