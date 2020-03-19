الخنفساء الفراشة (قصة للأطفال من بيلاروسيا )

ترجمة : فدوى هاشم كاطع

بقلم : فاليري موسينكو Valery Musienko

كانت هناك خنفساء كبيرة جدا في اليابان ! كانت الخنفساء عملاقة في الواقع ! . عاشت تلك الخنفساء حياتها مثل بقية الخنافس . وفي احد الايام فكرت : ” لماذا يتعين عليً ان أكون خنفساء ؟ لماذا لا اكون فراشة او صرصور او صرصور الليل؟” .

اتخذت الخنفساء قراراً في ان تصبح فراشة . وهذا يعني ان عليها ان تتصرف مثل الفراشة و ان تفعل الاشياء ذاتها التي تفعلها اية فراشة مما جعلها تظن انها تحولت الى فراشة بالفعل !

في احد الايام سألها احد اصدقاءها : ” لأنك خنفساء ، لماذا تتصرفين و كأنك فراشة ؟ ” .

في البداية لم تصدق الخنفساء ما سمعت . حاولت ان تكون جزءاً من مجتمع الفراشات ، لكن الفراشات لم تتحدث معها على الاطلاق ، فهي لم تشعر انها واحدة منهم !

تحسرت الخنفساء حين ادركت ان على الكائن ان لا يحول نفسه الى كائن اخر لا يمت اليه بصلة .

وهذه الحقيقة لا تنطبق على الخنفساء فحسب وانما علينا جميعا كذلك .

نبذة عن الكاتب :

فاليري موسينكو(14 سنة) كاتب لقصص الاطفال من بيلاروسيا كتب اول قصة له وهو في سن التاسعة ، واصدر اول مجموعة قصص له ( لتسمع الصمت ) To Hear the Silence وهو في سن الحادية عشرة . تم نشر قصصه باللغتين الروسية والبيلاروسية في العديد من الصحف والمجلات ليكون بذلك من اوائل الاطفال الذين تخصصوا في كتابة القصص القصيرة للاطفال . (المترجمة)