الخنفساء الفراشة (قصة للأطفال من بيلاروسيا )

فاليري موسينكو(14 سنة) كاتب لقصص الاطفال من بيلاروسيا كتب اول قصة له وهو في سن التاسعة ، واصدر اول مجموعة قصص له ( لتسمع الصمت ) To Hear the Silence وهو في سن الحادية عشرة . تم نشر قصصه باللغتين الروسية والبيلاروسية في العديد من الصحف والمجلات ليكون بذلك من اوائل الاطفال الذين تخصصوا في كتابة القصص القصيرة للاطفال . (المترجمة)

