الشركة المستثمرة لمطار كربلاء: تاكدنا خلو الهجمة الاميركية من مواد كيماوية وجرثومية

اكدت الشركة المستثمرة لمطار كربلاء، الاربعاء، خلو الهجمة الاميركية على المطار من اية مواد كيماوية وجرثومية، فيما دعت الى عدم الانصياع خلف جهات غير رسمية بشأن ذلك.

وقالت الشركة في بيان انها “ومن الساعات الأولى التي تلت الهجمة الجوية على موقع مشروع مطار كربلاء الدولي قامت الشركة بإستقبال عدة جهات حكومية تم تكليفها من قبل الحكومة المحلية والمركزية لزيارة المشروع والإطلاع على طبيعة الهجمات التي وقعت”، مبينة ان “من هذه الجهات وزارة الدفاع ووزارة البيئة ومديرية الدفاع المدني”.

واضافت ان “كل من هذه الجهات قامت بإرسال مختصين في مختلف المجالات مزودين بالمعدات اللازمة لإجراء الفحوصات المختلفة وقد تبين خلو هذه الهجمة من أي نوع من الهجمات البيولوجية او الكيمياوية او الجرثومية”.

وتابعت انه “في الوقت الذي نثمن فيه هذه الجهود من الحكومتين المركزية والمحلية والجهات المذكورة، فإننا نهيب بأهالي مدينة كربلاء المقدسة والأخوة الإعلاميين بعدم الإنصياع وراء ما يثار من الجهات غير الرسمية من اخبار عارية عن الصحة تسبب الخوف والرعب في هذه الفترة العصيبة”، موضحة ان “أي شيء يثار غير ما ذكر اعلاه فهو غير دقيق وغير صحيح”.