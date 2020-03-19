القوات الامنية تمنع قناة الفرات من التغطية ببغداد

١٨/٣/٢٠٢٠

منعت القوات الامنية صباح اليوم الأربعاء، كادر قناة الفرات من عبور سيطرة مستشفى الواسطي ببغداد.

وذكر منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “ان كادر برنامج، قريب جدا، المكون من المقدم (ليث الجزائري) والمصور (حسن دويج) كانا في مهمة لتصوير حلقة جديدة من البرنامج، حين منعتهم القوات الامنية من المرور، والوصول الى مكان التصوير.

يذكر ان خلية الأزمة، فرضت حظرا للتجوال على العاصمة بغداد ابتداء من ليل امس الثلاثاء، واستثنت من ذلك، الكوادر الاعلامية لتأدية واجباتهم المهنية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع كادر قناة الفرات، وتعده انتهاكا صحفيا، وتقييدا لحرية العمل الصحفي في البلاد.

كما تطالب الجمعية القوات الامنية، بفسح المجال امام المؤسسات الاعلامية، والتعامل بمرونة من اجل ان يؤدي الاعلام دوره التوعوي والإرشادي وقت الأزمات.