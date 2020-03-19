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النزاهة: إعادة أموال عقار بقيمة 38 مليار دينار إلى خزينة الدولة بكربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، إعادة أموال عقار قيمته (38) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مبينة أن الأموال تمت إعادتها كأموال مستردة بموجب قرار قضائي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “محكمة استئناف كربلاء الاتحادية قررت، بعد الاطلاع على الإجراءات التحقيقية ل‍مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة، إعادة أموال العقار العائد إلى وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة في المحافظة كأموال مستردة، وذلك بعد إبطال القيود المزورة”.

وأوضحت الدائرة أن “القيمة الكلية للعقار، بحسب ضوابط الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، وصلت إلى (37,765,187,500) مليار دينار، فيما بلغت مساحته (30 دونماً و21 أولك و21,5 متراً مربعاً)”.

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