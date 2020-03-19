بيارق الخير تدعو الزرفي للاستفادة من التجارب السابقة واعتماد ارضية قوية لتحقيق النجاح

أكد رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، الاربعاء، ان نجاح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لن يتحقق ما لم يعتمد على ارضية قوية وصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب السابقة.

وقال الخالدي “بالوقت الذي نرحب فيه بتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة المقبلة، فاننا نؤكد على اهمية الاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق النجاح والعبور بالبلد الى بر الامان”، مشيرا الى ان “الزرفي يمتلك العديد من نقاط القوة التي تعطيه القدرة على تحقيق النجاح وخاصة انه من الشخصيات التي تؤمن بالشراكة الوطنية والتمثيل العادل للمكونات واعطاء الحقوق، اضافة الى قوته في ادارة الازمات ونزاهته، وهو ما لمسناه منه خلال عمله بالفترة السابقة كمحافظ للنجف وايضا خلال عمله كعضو في مجلس النواب”.

واضاف الخالدي، أن “رئيس الوزراء المكلف عليه اولا تهيئة الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة وبمواعيد واضحة من خلال توفير المبالغ اللازمة لمفوضية الانتخابات ودعم ملف الامن بشكل استثنائي، على اعتبار انها المطلب الاساس للمتظاهرين”.

واكد على، “اهمية استمرار التواصل مع المتظاهرين وانصافهم من خلال محاسبة الجهات التي اعتدت عليهم والاستماع لمطالبهم بشكل واضح ووضع الخطط المباشرة لتنفيذها ضمن توقيات زمنية محددة، مع الاهتمام بملف اعادة العوائل النازحة الى مناطقها بعد اعمارها لضمان المشاركة الفاعلة بالانتخابات هو امر مهم وضروري مع التركيز على اهمية العمل وفق الدستور في التمثيل العادل لجميع المكونات بالحكومة المقبلة دون اقصاء لاي طرف”.