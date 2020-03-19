حقوق الإنسان النيابية تؤكد ضرورة تعقيم السجون لوقاية النزلاء من كورونا

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء، على ضرورة تعقيم السجون لوقاية النزلاء من فايروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان “انها على تواصل مباشر مع مدراء السجون الاصلاحية عبر الاتصال لمتابعة عمليات التعقيم والتعفير لحماية النزلاء من الاصابة بفايروس الكورونا”.

وشددت على “مطالبتها لكافة الاجهزة الامنية وتحديدا وزارة الداخلية لتأكيدها على قيادات الشرطة بتعقيم مراكز الاحتجاز والتسفيرات”،مؤكدة انه “سيتم تشكيل لجان تحقيقية خاصة من لجنة حقوق الانسان للتأكد من تنفيذ والتزام الجهات المعنية بالاوامر والتعليمات الصادرة من خلية الازمة في وزارة الصحة”.

واهابت اللجنة، بمكاتب رصد مفوضية حقوق الانسان في المحافظات بــ” القيام بدورها في التأكد من تعقيم وتعفير اماكن الاحتجاز والسجون”.