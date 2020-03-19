سلامات ريتك سلامات

حامد كعيد الجبوري

بعد هروب الشاعر الحلي الكبير الراحل كاظم الرويعي من العراق واستقراره في عمان عاصمة مملكة الأردن ، عمل بصفوف المعارضة العراقية وبالتحديد مع جبهة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها السياسي ( أياد علاوي) ، والجميع يعلم أن الشاعر تعرض لحادث دهس يشاع انه مقصود ترك عنده عوقا بساقه الأيمن ، وشخصيا تعرفت على الراحل الرويعي سبعينيات القرن الماضي من خلال جمعية الشعراء الشعبيين فرع بابل ، واعلم انه من قضاء المدحتية ، واعرف انه يساري الهوى والمعتقد ، وقد كتب اغنية ( يا عشگنه) التي أداها الفنان الراحل فؤاد سالم والفنانة شوقية بإحدى الأوبريتات التي كانت تغنى يوم ٣-;-١-;- آذار ذكرى عيد تأسيس الحزب الشيوعي العراقي : يا عشگنه فرحة الطير اليرد لعشوشه عصاري يا عشگنه من سوابيط العنب ونحوشه عصاري وگاعنا فضه وذهب واحنه شذرها وشحلات العمر لو ضاع بعمرها يا عشگنا يا عشگنا يا عشگنا وبعد أن استقر شاعرنا الراحل الرويعي بعمان وبدأت سيوف الغربة تضيق على رقبته، ويأكل الحنين والشوق قلبه وروحه ، بدأ يكتب ما نسميه قصائد الشوق والحنين ، كتب قصيدته ( ربيانه ) واستذكر فيها الزوج والأخوة والصحبة والمدينة التي تغفو على نهرها المسمى ( الربيانه ) يقول فيها ، الچ بگليبي بيدر شوگ … وچروح او عتب وايمان احبچ من گلب والسان احب ارياضچ الخضرة … احب الغيد والخلان

اولو هب هوه ( ربيانه ) يروي كل چبد عطشان يگحل گل جفن نعسان اومن يتمايل الريحان .. من خمر العشگ نشوان…. وكتب قصيدته التي غناها الفنان (حميد منصور) ، ولحنها الفنان (السماوي) ، والاغنية بدء لم تسجل بإسم الشاعر الرويعي لأنه معارض للنظام وهارب خارج العراق، ونشرت مجلة السنبلة النجفية خبرا مفاده أن الرويعي كانت تربطه علاقة صداقة بشاعر العرب الأكبر ( محمد مهدي الجواهري)، وتذكر المجلة نقلا عن عائلة الجواهري الكبير، انه كان يختلي لنفسه بأحد غرف البيت ويستمع لحميد منصور، ويبكي كما يبكي اي مغترب يحن لداره وصحبه واحبته، بل ويقولون حين يصل المغني إلى ( التمت بروحي المحنه واشتهيت اخبارگم)، يقولون كنا نسمع نشيج بكاء الجواهري، توفي الراحل الرويعي عام ٢-;-٠-;-٠-;-٢-;- م بعمان ولم يشهد ما شهدناه من أكذوبة الديمقراطية التي أتى بها من جاء على ظهر الدبابة الأمريكية، بعد سقوط صنم الدكتاتورية عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- م بدأت بتقديم برنامج ( بستان الشعر الشعبي) من إذاعة بابل التي يصل مدى بثها لدائرة نصف قطرها يزيد على ٢-;-٠-;-٠-;-كم، إحدى المرات اتصلت بي مستمعة على البث المباشر وشكرتني لأني قرأت نصا للشاعر الراحل كاظم الرويعي، وقالت لي انها سوف تبعث لي مع قريب لها، الديوان الشعري الوحيد الذي أصدرته حركة الوفاق الوطني تخليدا للشاعر الكبير الراحل كاظم الرويعي، وقالت لي انها زوجة الشاعر الراحل رحمه الله، وعلمت من ابن اخت الشاعر الرويعي أن خاله لم ينجب من زوجته طفلا، وكنا نحن أصدقاء الراحل نكنيه بأبي تمام، كلمات أغنية ( سلامات) ألحان /عبد السماوي غناء / حميد منصور كلمات / كاظم الرويعي ويهديها الرويعي ويقول (إلى كل بعيد ومغترب) أهدى هذه الكلمات….

سلامات ابعث سلامات ويه الرايح ويه الجاي ابعث سلامات سلامات سلامات ريتگ سلامات صبح ومسى يهواي ريتگ سلامات تجينا ردتگ تجينا راحت واجت الايام ردتگ تجينا وعلينا علينا بس مر علينا اتورد الاحلام من تمر علينا المواويل تحلى المواويل حبگ يطيب غناي تحلى المواويل القناديل تضوي القناديل جيتگ يضي العين تضوي القناديل الاگيه بس كون الاگيه وبعيني اضم هواي بس كون الاگيه تراضيه .. وعيني تراضيه وارسم بعيني عتاب وعين التراضيه الملامات الملامات لولا الملامات شوگگ بعد ميعود لولا الملامات سلامات سلامات حبگ سلامات يبقى ندى وورود حبگ سلامات .