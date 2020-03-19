مقتل وإصابة العديد من ميليشيات أنقرة في عفرين وتل أبيض

وقال مصدر إعلامي من المنطقة إن «عنصرين من فصيل فرقة السلطان مراد الموالية للجيش التركي قد قتلا وأصيب عدد آخر جراء استهداف أحد مقراتهم بقنابل يدوية في بلدة شران بريف عفرين».

وأضاف أن «الجيش التركي جدد قصفه مساء اليوم لنقاط الوحدات الكوردية في قرية شيخ عيسى بريف إعزاز بشمال حلب».

فيما قال مصدر إعلامي كوردي آخر لـ (باسنيوز)، إن «سبعة عناصر من الميليشيات الموالية للجيش التركي قد قتلوا في هجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية على قرية العوض شمال بلدة عين عيسى».

وأضاف أن «الجيش التركي وميليشياته استهدفوا نقاط قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى بالمدفعية الثقيلة دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية».

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرين بجروح بليغة، اليوم الأربعاء، جراء قصف صاروخي على مدينة عفرين، فيما اتهم الجيش التركي وميليشياته الوحدات الكوردية بالوقوف وراء هذا القصف.