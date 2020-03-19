نائب يدعو لتوفير سلة عذائية متكاملة للعوائل المتعففة بعد فرض حظر التجوال

دعا عضو مجلس النواب مضر خزعل، اليوم الأربعاء، الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات لاتخاذ إجراءات في توفير سلة عذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي بعد فرض حظر التجوال لمواجهة فايروس كورونا.

وقال خزعل إن “الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة لاحتواء فايروس كورونا، أدت لتعطيل أغلب الأعمال التي يسترزق منها أغلب المواطنين أصحاب القطاع الخاص ومنها المقاهي والمطاعم والمولات والنقل بين المحافظات وغيرها”.

وأضاف خزعل، أن “فترة احتواء الفايروس غير معلومة ومن المحتمل أن تصل لإعلان حالة الطوارئ بحال الحاجة إلى هذا الأمر”، مشدداً على انه “صار لزاماً في ظل هذه الظروف أن تأخذ الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات إجراءات توفير سلة عذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي”.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الثلاثاء 17 اذار، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 154 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي ب‍الصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.