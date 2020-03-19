Posted on by

وفاة ثانية و191 إصابة بفيروس «كورونا» في تركيا

وفاة ثانية و191 إصابة بفيروس «كورونا» في تركيا
كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة ثانية بفيروس «كورونا» المستجد، وتضاعف عدد المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

الوزير التركي قال في مؤتمر صحفي، إن مواطناً يبلغ من العمر 61 عاماً فقد حياته اليوم جراء إصابته بالفيروس.

كما كشف قوجة عن تسجيل 93 إصابة جديدة في البلاد، ليرتفع العدد إلى 191، أي أن أعداد الإصابات بـ «كورونا» قد تضاعفت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكان مسن آخر يبلغ من العمر 89 عاماً قد فقد حياته في تركيا يوم أمس بسبب إصابته بالفيروس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب اليوم الأربعاء، مواطنيه بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا للضرورة، وبالحد من التواصل الاجتماعي لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close