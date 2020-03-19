وفاة ثانية و191 إصابة بفيروس «كورونا» في تركيا

الوزير التركي قال في مؤتمر صحفي، إن مواطناً يبلغ من العمر 61 عاماً فقد حياته اليوم جراء إصابته بالفيروس.

كما كشف قوجة عن تسجيل 93 إصابة جديدة في البلاد، ليرتفع العدد إلى 191، أي أن أعداد الإصابات بـ «كورونا» قد تضاعفت خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكان مسن آخر يبلغ من العمر 89 عاماً قد فقد حياته في تركيا يوم أمس بسبب إصابته بالفيروس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب اليوم الأربعاء، مواطنيه بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع إلا للضرورة، وبالحد من التواصل الاجتماعي لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، لكنه لم يصدر تعليمات بعدم الذهاب إلى أماكن العمل.