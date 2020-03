بعد خراب البلاد؛ ألصّدر رئيساً للوزراء

كتبت هذا المقال(أدناه) بداية عام 2018م عند إشتداد أزمة أنتخاب رئيس للوزراء بعد فساد الرؤوساء السابقين نتيجة عمالة و خبث المتحاصصين من رئيس البرلمان و الجمهورية و القضاء و غيرهم في القوات الحكومية و الجيش, لأن التجسس عل الوطن بات فرصة يحتاج للدعاء و الصلاة كي يُوفق العراقي ليكون جاسوساً للمخابرات العالمية أو لطرف من الأطراف المعروفة, لأجل بناء بيته و هدم وطنه .. على كل حال كلامنا و عتبنا ليس هذا فقد بات شيئا مباحاً ؛ بل حول مغزى هذا المقال(جعفر الصدر رئيسا للوزراء) و توقيته بعد ما تعالت الأصوات الآن بمناشدة السيد جعفر الصدر بعد فشل الشيعة المغبونيين نتيجة جهل “القادة” الذين تصدوا لقيادتهم نتيجة الغرور و التكبر و قصر النظر و بآلمقابل وجود الأطراف الأخرى المتحاصصة الذين أقل ما يقال عنهم بأنهم ليس من البشر بل مخلوقات ممسوخة أخرى تريد النهب و السلب كإمتداد لتربية صدام الجاهل اللعين!

