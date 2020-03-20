تدعو العمليات المشتركة لتحمل المسؤولية.. الصحة تحذر: الوباء سيفتك بالشعب العراقي

حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من تداعيات “خطيرة” في تفشي فيروس كورونا بسبب خرق حظر التجوال من قبل اعداد كبيرة من “الزوار والمارة”، مشيرة الى توقف تعفير المناطق السكنية بسبب هذه الاعداد، محملة الجهات المعنية المسؤلية كاملة.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم، لاطلاع الرأي العام في العراق على الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الحظر الصادر عن لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن “حظر التجول بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء ١٧ اذار ٢٠٢٠ الساعة الحادية عشر مساءا في بغداد وبعض المحافظات”، مبينة أن “”عددا كبيرا من الزوار المشاة شوهدوا ، اليوم، في الطرقات العامة، كما نصبت العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة”.

واشارت الوزارة الى أن “هناك عددا كبيرا من السيارات والدراجات النارية تسير في الطرقات العامة وبضمنها سيارات الاجرة والنقل العام وغيرها”، مؤكدة “وجود عدد كبير من المحلات التجارية مفتوحة وتعمل بدون تقييد او تحفظ”.

واشارت الوزارة الى “توقفت الكثير من الفرق الصحية والخدمية عن عمليات التعفير للشوارع والمناطق السكنية بسبب التخوف من حدوث مضاعفات صحية ناتجة عن وجود اعداد كبيرة من المارة”.

واكدت وزارة الصحة والبيئة “موقفها الثابت والرافض لتلك الممارسات والخروقات”، مشيرة الى أن تلك الممارسات “تتنافى كليا مع اهداف الحظر الشامل للفترة من ١٧ ولغاية ٢٣ اذار لحركة الافراد ومنع التجمعات كافة ولاسيما الزيارات الدينية لايقاف انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته الخطيرة”.

كما حملت وزارة الصحة “الجهات المعنية كافة تبعات عدم الاستجابة الى القرارات والتوصيات الصحية الصادرة من وزاراتنا”.

ودعت الوزارة “قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات كافة الى تحمل مسؤولياتها في فرض حظر التجوال بشكل كامل ومنع كافة التجمعات وحركة الافراد داخل المدن او بين المحافظات لأي غرض كان لما يمثله من خطورة كبيرة في انتشار الوباء”.

وشددت في ختام بيانها “أننا كوزارة صحة ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 نقولها وبكل وضوح أذا لم يتم ايقاف حركة المواطنين هذا اليوم من قبل الأجهزة الأمنية وكل من له امكانية التأثير في هذا الأجراء فأننا نحمل الجهات التي تلكأت في تنفيذ قرارات اللجنة وسمحت بزيادة ،لحركة والتجمعات مسؤولية انتشار الفيروس، وما سيسببه من فتك بالشعب لأن ما يحدث من عدم تطبيق لحظر التجوال في بغداد خاصة لم يحدث في اي بلد آخر”.

كما ناشدت الصحة، “الاجهزة القضائية في محاسبة كافة الجهات التي تنتهك الحظر وتؤدي الى تفشي الوباء وتهديد الامن الصحي للبلد”.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، اليوم الخميس 19 اذار، تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد” ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 177 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي ب‍الصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.