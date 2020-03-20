دروس من أزمة الكورونا

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم / د. صلاح زقوت Dr- Salah Zaqout

بعد اعتبار فيروس كورنا وباء عالمي وتضررت منه اغلب دول العالم وبعد الضخ الإعلامي المكثف من قبل وسائل الإعلام العالمية والتي تتناول ارقام الإصابات اليومية والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهه هذا الوباء على مستوى العالم وبعيدا عن اجواء الرعب والمؤامرة والتهويل والاستهتار ستنتصر البشرية بوحدتها وتضامنها وعلمائها على هذا الوباء بأقل الخسائر كما انتصرت على العديد من الأوبئة التي واجهتها البشرية وهذا يتطلب الالتزام بالإجراءات الطبية والإدارية التي تتخذها الجهات الرسمية

وامام هذا الوباء العالمي أسجل بعض النقاط السريعة ،

أولا:- ان فيروس كورونا انتصر على كل تكنولوجيا الأسلحة والاتصالات ولوحات الأزرار النووية التي وقفت عاجزة امام هذا الفيروس الذى لا يرى بالعين المجردة

ثانيا:- ان التطور التكنولوجي من ثوره النت والاتصالات ووسائل التواصل وتحويل الانسان الى رقم ضمن الثورة الرقمية و محاوله السيطرة على المجتمع والطبيعة ما هو الا وهم

ثالثا:- ان الإجراءات التي اتخذت في كل العالم اعادة الاعتبار للفرد ومناعتة وللأسرة والمجتمع بعيداً عن الغنى. الفقير والكبير والصغير والمتدين وغير المتدين بعيدا عن الجنس واللون والعرق حيث اصبح الجميع سواسية امام المرض وان غريزة البقاء والتمسك بالحياة لأننا نعيش على كوكب واحد يجب الحفاظ عليه وان الانسانية تجمعنا

رابعا:- ان ما يصرف على موازنات التسليح والحروب والتجسس والذباب الإلكتروني لو صرف نصفه او ربعة على البحث العلمي والطبي وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية واستصلاح الأراضي ومحاربة الأوبئة وتخفيض الانبعاث الحرارى لكان العالم مختلف الان

خامسا:- أعاده الاعتبار للعلم والعلماء والبحث العلمي والطبي بعيدا عن الخرافات والجهل وتجارة الأديان

سادسا:- ما يجرى من ضخ إعلامي غير مسبوق لهذا الوباء لعولمة الخوف والرعب ما هو الا تغطيه على الكساد والأزمة الاقتصادية العالمية والتي سببها النظام الرأسمالي وسياسة القطب الواحد العدوانية والعنصرية وان هذا النظام نقصت مناعته كثيراً وإصابته الشيخوخة فهو عرضه للمرض والموت

وبالتالي لابد ان يخلق نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب بعيداً عن العنصرية والتعصب والاحتلال والكراهية والاستغلال يكون اساسه الحفاظ على هذا الكوكب الذى نعيش جميعا عليه وفق العدالة وتوزيع الثروات بشكل يقضى على الفقر والمرض والجهل. يحدث تنمية مستدامة لمصلحة البشرية فلتتوحد كل الجهود على مستوى البشرية لمحافظه على كوكبنا واستمرار الحياة البشرية