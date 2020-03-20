(سيبقى الشيعة العرب بالعراق) (سذج وليسوارجال دولة) (حتى يؤسسون اقليمهم بوسط وجنوب)

بسم الله الرحمن الرحيم

(سيبقى الشيعة العرب بالعراق) (سذج وليسوا رجال دولة) (حتى يؤسسون اقليمهم بوسط وجنوب)

لم يصبح الاماراتيين “عرب سنة” رجال دولة.. الا عندما اسسوا دولة بزمن الشيخ زايد.. والاتراك السنة لم يصبحون رجال دولة الا عندما اسس لهم اتاتورك دولة.. والايرانيين “الشيعة العجم” لم يصبحون رجال دولة الا عندما اسس لهم الشاه دولة.. والسعوديين “عرب سنة” لم يصبحون رجال دولة الا عندما اسس لهم ابن سعود دولة.. والبرزاني “سني كوردي” وقيادات الكورد لم يصبحون رجال دولة الا عندما اسس لهم البرزاني اقليم كوردي سياسي.. فهل يعي الشيعة العرب ما اقصده.. (الا يعي الشيعة العرب بانهم ورثة دولة الشيعة العرب المشعشعية).. التي ضمت شرق الخليج والاحواز ووسط وجنوب الرافدين.. فما بالكم اليوم ذيول لهذا وذاك..

فما يظهر من ولاء الشيعة العرب لايران..هو لفقدانهم دولة او اقليم فدرالي يحميهم.. ولكن لو حصلوا على اقليم او دولة.. تنتفي الحاجة لديهم لايران..حالهم الشيعة الاذاريين.. الذين اسسوا دولة اذربيجان.. فعليه استقلال الشيعة العرب بكيان سياسي يقبر اطماع ايران بارضهم، وينهي احلام السنة العرب بالعودة لحكم رقابهم مجددا..

ونسال أي سني .. (ماذا لو كان الفلسطينيين شيعة وليسوا سنة.. هل ستطالبون بان يكون لهم دولة)؟؟ وتوجهون الجيوش لتحريرها؟؟ فلماذا لا تتعاطفون مع حق الشيعة العرب باقليم بوسط جنوب العراق.. (لماذا يتعاطف بعضكم مع الاكراد السنة بحقهم بدولة) في حين لا تتعاطفون مع الشيعة العرب؟ (ام لان الاكراد يشتركون معكم بالمذهب السني)؟؟ ام ماذا؟ ام لان اراضي الشيعة العرب ثرية بالنفط كالاحساء والقطيف والاحواز ووسط جنوب الرافدين .. وانتم تستنزفونها بأنظمتكم السنية التي تحتل اراضي الشيعة العرب.. مع ايران التي تحتل الاحواز وتهيمن بكل خسة على منطقة العراق ايضا من جهة اخرى.. .

بالمحصلة (الشيعة العرب بلا اقليم فدرالي لهم او دولة بمنطقة اكثريتهم)..

سيبقون ممزقين مرجعيا لسستاني وخامنئي وصدري ولا صدري وولائي ولا ولائي.. الخ.. و150 مليشية تتصارع بينهم.. وكتل سياسية تنشغل بالفساد وتتصارع على الكعكة المالية والسلطة، وكل منها ينشغل بتمرير اجندات اقليمية خارجية.. وتشترك بحمل هموم ايران على حساب هموم شعب وسط وجنوب الرافدين.. وكل يوم يبرز زعيم مليشياوي دموي من ابو درع الى ابو عزرائيل الى مقتدى الصدر الى قيس الخزعلي..الخ.. وتبقى خزائن العراق بلا ميزانية ودستور فاشل وشعب يفتك به الفقر والبطالة المليونية، وبكل ذلك نستمر نسمع (من يريد ان يحتل الخليج وياخذ بيت الله .. ويريد اسقط امريكا واسرائيل.. وهو معمل صابون ركي لا يعرفون يشغلون ؟؟)..

والاخطر ان الشيعة العرب ينزرع بينهم (الياس ومقولة الشيعة ليسوا اهل للحكم).. وان الشيعة (زريبة لا يستطيعون ان يديرونها.. ).. وان الشيعي العربي مجرد ذيل رخيص لايران تقاتل بهم كجبهة امامية بعمق الدول الناطقة بالعربية بالعراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها.. كخنجر مسموم لشل تلك الدول.. (مما يثبت بان بقاء الشيعة العرب بلا اقليم فدرالي او دولة لهم) سيبقون بطن رخوة تخترقهم اجندات اقليمية ودولية لتدخل المنطقة بصراعات لا طائل لها..

و ليس هذا فحسب بل يستمر من يتهم الشيعة العرب بانهم عملاء وخونة ..حينا لايران وحينا لامريكا وحينا للسعودية.. الخ ويستمر الجحوش تتفرخ بينهم فهذا جحش للبعث والسنة يتقرب لهم بدماء الشيعة العرب كحمد حمزة الزبيدي بقمع انتفاضة اذار تقربا لصدام السني، وهذا جحش لايران يتقرب للفرس وخميني بدماء الجنود الشيعة العرب كهادي العامري ..

فنحن شيعة العرب.. التاريخ والتجربة اثبتت باننا (كشيعة عرب) مرفوضين ايرانيا “فارسيا” لاننا عرب.. ومرفوضين “عربيا” لاننا شيعة.. لذلك لاحل الا الحل الاذاري كما ذكرنا سابقا.. بتاسيس دولة لنا بوسط وجنوب الرافدين كجمهورية اذربيجان للشيعة الاذاريين المرفوضين ايرانيا لانهم اتراك.. وترفضهم تركيا السنية لانهم شيعة..

لذلك لا حل الا اقامة اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وجعل (العراق نظام رئاسي فدرالي) و(مدينة النجف دولة كالفاتيكان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته)..

وننبه: (المشكلة ليس بالشيعة العرب .. المشكلة بالاسلاميين)..

فلا يقل لي احد.. ان الشيعة ليسوا اهل حكم.. وان السنة اهل حكم؟ فلو حكم السنة الاسلاميين العراق كداعش والقاعدة والاخوان لجعلوا العراق من السوء كما هو اليوم.. لان الاسلامي مهما كان مذهبه بالحكم فهو فاسد سيء مجرم..

وننبه: الهند الهندوسية يحكمها العلمانيين وليس المتدينين فنهضت.. .. ونهضت اسرائيل لان يحكمها العلمانيين اليهود وليس المتدينيين.. فمشكلة العراق يحكمه الاسلاميين الخونة .. فصعد المتدينين بجهلهم.. وخرافاتهم واساطيرهم.. فعمت الخراب ارض الرافدين..

ونحذر: (احذروا سنة الشيعة)..

احذروا .. سنة الشيعة .. ونقصد بهم (الخمينيين والصدريين.. الخ) هؤلاء يرفضون انتقاد زعاماتهم السياسية كالخميني والصدر والخزعلي وخامنئي.. الخ.. ويضيفون عليهم القدسية.. بل وصل يرفضون انتقاد المالكي الاعلى معدلات فساد بزمنه.. (كحال السنة يرفضون انتقاد حكامهم صدام وعمر وعثمان وابو بكر).. ويمنحوهم القدسية..

ومختصر القول

الفساد .. والتطرف.. ييح للافراد والجماعات الصغيرة ان تفعل فعلها الكارثي بالعالم فيجب مؤتمر دولي لحل معضلة الدول الفاشلة كالعراق وافغانستان ولبنان وسوريا واليمن.. الخ..اما بتنظيمها لعدة دول.. او اي حل اخر يتحكم بها ويحد من شرورها.. والا المخاطر تهدد بحرب عالمية ثالثة يتسبب بها الافراد والجماعات الصغيرة الغير مسيطر عليها (كما اشار لذلك د. باسل حسين)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=22205

سجاد تقي كاظم