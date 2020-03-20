صحة الكرخ: ترامب اعلن اكتشافه علاجا لكورونا ونحن نستعمله منذ ظهور الفايروس بالعراق

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، ان الرئيس الامريكي اعلن اكتشافه علاجا لكورونا، فيما اشارت الى انها تستعمل هذا العلاج منذ ظهور الفايروس بالعراق.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في منشور له على صفحته بالفيسبوك، “ترامب اكذب على شعبك وليس على شعوب العالم، حيث أعلن المعتوه ترامب وكأنه اكتشف اكتشافاً بانهم سوف يستعملون علاج (كلوروكوين chloroquine ) لعلاج حالات كورونا لانهم اكتشفوا بانه علاج فعال”.

واضاف ان “هذا العلاج نستعمله لمرضانا منذ بداية ظهور الفايروس في العراق، واذا كان ترامب يحتاج فريقا طبيا من مستشفى الفرات العام فلا مانع لاجل الانسانية فقط”.