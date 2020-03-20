علاوي مهاجماً المالكي : غادرت البلد بسببه

اتهم المكلف السابق بتشكيل الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي، أمس الخميس، زعيم ائتلاف “دولة القانون” رئيس الوزراء العراقي الاسبق، نوري المالكي، بتأييده للفساد، مبينا بأنه غادر البلاد بسببه.

محمد علاوي قال في حوار ملتفز : “عندما اكتشفت الفساد في حكومة المالكي وتحديدا في عام 2011، عملت على سحب الثقة منه، مما ولد نوع من العداء بيني وبينه، فبدأ بفبركة التهم الباطلة بحقي، وبعث لي المالكي خبراً بأنه من الافضل لي ان اترك البلاد”.

وأضاف، “لقد وقفت ضد الفساد عندما طُرحت سرقات كبيرة في اجتماعات مجلس الوزراء وبشكل علني، وصلت الى سرقة 40 مليون دولار من قبل احد الوزراء، والمالكي كان يقف متفرجا وينتقل الى موضوع اخر وكأن شيئا لم يكن”.

مردفاً، “لذلك سعيت من تلك اللحظة وبكل قوة ان اقف بوجه المالكي وكانت هناك مواجهات مباشرة بيني وبينه، لذلك اضطررت لترك البلد، مشيرا ان “المالكي كان يؤيد الفساد وهو مع الفساد”.

وكان علاوي قد اوضح في لقاء سابق عن اسباب معارضة المالكي له فقال: إن “أحد أسباب معارضة المالكي لي، الخلافات السابقة التي كانت بيني وبينه. ففي ذلك الوقت فبرك ضدي تهماً كاذبة، وهو يتصور أنني قادم للانتقام، وأريد أن أنتقم للقضايا التي اتُّخذت باطلاً بحقي”.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف سابقاً، محمد توفيق علاوي، أعلن في الأول من مارس/آذار انسحابه من تشكيل الحكومة ، وذلك بعد فشل مجلس النواب، أكثر من مرة بعقد جلسة استثنائية للتصويت. وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر في حينه أعلن انسحابه، مشيراً إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.