في نينوى …وزارة الهجرة توزع المساعدات الاغاثية العاجلة بين المتضررين من الفيضانات والسيول

قدمت وزارة الهجرة والمهجرين مساعدات اغاثية عاجلة على المتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت محافظة نينوى يوم امس ، ويأتي ذلك بعد توجيه وزير الهجرة السيد نوفل بهاء موسى للسيد مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس بفتح مخازن الوزارة وارسال المساعدات الإغاثية والانسانية الكافية لدعم الممتضررين جراء الفيضانات والسيول من أبناء المحافظة .

وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة نينوى خالد عبد الكريم ان فرع الوزارة استنفر جميع ملاكاته في لحظة وصول المساعدات الاغاثية العاجلة من مخازن الوزارة وتوزيعها بين العوائل المتضررة اثر موجة الفيضانات الاخيرة ، موضحا ان كادر الفرع وزع كوجبة اولى (1000) سلة غذائية و(1000) سلة صحية و (20) خيمة للاسر المتضررة في منطقة ربيعة، فيما وزع (500) سلة غذائية و (500) سلة صحية بين المتضررين في الجانب الايمن من الموصل .

واكد عبد الكريم استمرار الوزارة بارسال المساعدات الاغاثية العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول فضلا عن ان كادر فرع الوزارة في نينوى جاهز ومستعد لاي ظرف طارئ .