لهذا الاسباب انسحب الكاظمي من بورصة تكليف الحكومة

كان رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، أحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء، إلا أن أسبابا دفعت الرجل إلى الاعتذار عن قبول المنصب.

وكشف مصدر مطلع على تفاصيل تكليف الكاظمي لـ الحرة، أسباب اعتذار رئيس جهاز المخابرات عن القبول بتكليفه تشكيل الحكومة.

وقال المصدر، الذي تحدث على شرط السرية، إن “السبب الأول الرئيسي هو غياب توافق الفصائل داخل البرلمان عليه (الكاظمي)، والتي كانت رفضت ترشيح رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي”.

وكانت أربع كتل سياسية شيعية قد أعلنت مساء الثلاثاء، رفضها تكليف عدنان الزرفي، لتشكيل الحكومة العراقية.

ولفت المصدر إلى أن “الكاظمي مرفوض بشكل خاص من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”، مشيرا الى ان “الكاظمي، لو كان قد وافق على تولي رئاسة الوزراء، سيكون وحيدا باستثناء دعم رئيس الجمهورية، وبعض القوى الكردية والسنية”.

وتابع انه “فضل الاعتذار عن قبول المنصب”، لافتا الى “سبب آخر غير مباشر دفع الكاظمي إلى الاعتذار، وهو طموحه، إذ لا يفضل رئيس جهاز المخابرات البقاء في منصب رئاسة الوزراء لمدة سنة واحدة فقط”.

وتابع ان “الكاظمي فضل الاعتذار بدلا من توريط نفسه لمدة سنة، فلماذا يورط نفسه في ترشيح لن يستمر أكثر من عام؟، وهذا في حال ما استطاع أصلا أن يحصل على موافقة البرلمان”.

واكد المصدر المقرب من الكاظمي، ان “مجموع الفصائل في البرلمان ترفض مصطفى الكاظمي بشكل كامل، وهو فضل ألا يدخل في هذا الصراع من أجل مرحلة انتقالية”.

وتولى الكاظمي منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في عام 2016، ولديه رصيد يصل إلى 15 عاما في حل النزاعات.

وكان الكاظمي معارضا لنظام صدام حسين، حيث عاش لسنوات في المنفى، إلا أنه امتنع عن الانضمام إلى الأحزاب السياسية العراقية.